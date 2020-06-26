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影／挑戰南二段 66歲登山客高山症發作直升機救下山

聯合報 / 記者江良誠羅紹平王燕華／連線即時報導

一支6人登山隊4天前由南投縣信義鄉入山，計畫以7天時間攀登南二段。其中一名66歲黃姓山友今早在海拔約3280公尺的大水窟山屋附近疑似高山症發作，請求支援，經台東空勤直升機出動，吊掛救出，中午順利送往台東馬偕醫院救治。

據了解，這支登山隊有提出入山、入園申請，4天前從南投東埔入山，準備以7天時間攀登南二段。

66歲黃姓山友今天在大水窟山屋往達芬尖山山屋方向，出現頭痛等疑似高山症症狀，向南投縣消防局求救，因地點在花蓮縣，南投縣消防局再將相關資訊轉給花蓮縣消防局處理。

因該處海拔超過3000公尺，花蓮縣消防局協請空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第3大隊第3隊協助，派遣UH-60M直升機，上午11時43分起飛，12時5分到達事故定點，以吊掛方式安全承載黃姓患者，12時45分返回豐年機場，再由救護人員轉送到台東馬偕醫院治療。

玉山國家公園管理處表示，南二段路程主要在中央山脈主脊上縱走，在玉山國家公園內呈雙Ｓ型由北向南綿延而下，為一條縱向步道，全長約為63.5公里，沿途經過9座百岳名山，大部分海拔在3000公尺以上，步道不但長且沿線斷崖、雜草密布、氣候變化大，極富挑戰性與冒險性。

66歲黃姓山友挑戰南二段，疑似出現高山症症狀，由空勤總隊第3大隊第3隊派出直升機救援下山。圖／空勤總隊第3大隊第3隊提供
66歲黃姓山友挑戰南二段，疑似出現高山症症狀，由空勤總隊第3大隊第3隊派出直升機救援下山。圖／空勤總隊第3大隊第3隊提供
66歲黃姓山友（右）挑戰南二段，疑似出現高山症症狀，由空勤總隊第3大隊第3隊派出直升機救援下山。圖／空勤總隊第3大隊第3隊提供
66歲黃姓山友（右）挑戰南二段，疑似出現高山症症狀，由空勤總隊第3大隊第3隊派出直升機救援下山。圖／空勤總隊第3大隊第3隊提供
66歲黃姓山友挑戰南二段，疑似出現高山症症狀，由空勤總隊第3大隊第3隊派出直升機救援下山。圖／空勤總隊第3大隊第3隊提供
66歲黃姓山友挑戰南二段，疑似出現高山症症狀，由空勤總隊第3大隊第3隊派出直升機救援下山。圖／空勤總隊第3大隊第3隊提供

玉山國家公園 台東 直升機

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