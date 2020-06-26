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司馬庫斯休旅車翻落邊坡 6人被救出驚嚇不已
新竹縣尖石鄉司馬庫斯今天下午2時許驚傳休旅車翻落邊坡意外，車上有6名駕駛及乘客一度受困車內，而休旅車翻落過程正好被1棵大樹擋下，才沒有繼續翻落山谷，新竹縣警消出動近30人1小時後將車上民眾順利救出，幸運皆僅受輕傷。
據目擊民眾指出，休旅車是在今天下午2時許，從尖石鄉司馬庫斯行經竹60線往秀巒方向，途經泰崗路段時，意外滑落邊坡，所幸翻落不到10公尺就被1棵大樹擋下，整輛車才沒繼續翻滾。
車上有6名乘客及駕駛，因受到嚴重驚嚇，又擔心隨意亂動會讓休旅車滑動而繼續翻落山谷，只好在車內等待救援；新竹縣消防局接獲報案後，出動7輛救災車前往救援，橫山警分局也第一時間派員到現場協助。
下午3時許，救援人員順利將車內6人救出，所幸皆僅受輕傷、驚嚇，沒有生命危險，目前將協助將傷者接駁下山，警消表示，車上皆是成人、沒有小朋友，將進一步詢問、釐清意外事發經過。
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