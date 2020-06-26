消失鄰居眼中一整天 警消破門才發現89歲婦陳屍家裡

台北市89歲周姓女子是獨居長者，丈夫及子女都不在身邊，生活圈只有鄰居；昨天鄰居一整天未見到她，察覺有異報案，才知她撒手人寰。警方在周身上未發現外傷，現場也無外力介入，初判是自然往生，已報請檢察官相驗大體。

警方調查，周女獨居在中山區遼寧街一棟公寓，平時跟鄰居互動不錯，每天都會寒暄幾句；不過，鄰居昨天一整天未見到她，考慮她年紀已大，擔憂有意外，晚上7點多便報案，由警消破門才見她倒臥在地。

警方從周的大體外觀研判死亡多時，但無外傷，現場也無外力介入、打鬥痕跡，以及慢性病藥物，初判她是自然往生。

由於她子女皆逝，孫女又在國外，警方昨天傳喚她遠房親戚及鄰居到案做筆錄後，已報請檢察官相驗大體。