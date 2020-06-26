雲林台大門診大樓冒煙 消防鈴聲大作人員逃離疏散

台大雲林分院門診大樓今天下午二時三十分許，一樓大廳的天花板突然冒出濃煙，消防警鈴馬上鈴聲大作，嚇壞所有病患和醫護人員，院方即刻展開人員疏散，消防隊也火速趕往現場，很快查出可是天花板空調管線過熱冒煙，虛驚一場，整起濃煙意外並未造成任何人受傷，院方馬上進行管線加強檢測，以防意外再發生。

台大雲林分院今天下午約二時三十分，一樓大廳的消防警鈴鈴聲大作，原先以為是消防演練，沒想到一下子濃煙竄起，彌漫大廳，嚇壞了所有在場醫護人員，院方即刻以廣播器請大家依防護人員協助進行疏散。

各門診當時的人並不多，很快在院方人員引導下，離開醫院，所有醫師和醫護人員約百餘人也自行離開，濃煙漸增，消防隊也及時趕到，馬上架起水線進入現場，發現濃煙來自天花板的空調管，立刻通知醫院機電人員趕往處置，並出動吸煙機，進行排煙，經約半小時處置，濃煙漸消，虛驚一場。

消防隊表示，今天天氣炎熱，空調運轉溫度一旦過熱，很容易冒煙甚至造成火警意外，呼籲民眾住家或各機關要加強檢測，以保安全。