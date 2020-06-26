台南國三女生被男同學絆倒骨折 民代質疑校方吃案施壓

台南某國中傳出國三女生在教室走道被男同學伸腳絆倒重摔，右腿脛骨骨折，校方通報「意外受傷」且校長至今「不聞不問」，還施壓熟識家長的教職員要處理擺平。不過被控的校長今天否認，強調事發後目擊者、男同學都稱「不是故意」，也沒有要同事去關說擺平；被指關說的職員也表示，因與女童家長熟識多年，只是去關心幫忙沒有施壓。

市議員林燕祝表示，這名女童4月30日上公民課時，要小跑步上講台黑板寫字時，一名男同學突然伸出腳，女童來不及閃避被絆倒，膝蓋先著地痛到無法起身，老師趕緊叫救護車送醫，經醫師診斷右側脛骨上端閉鎖性骨折，右側膝部受傷。

林燕祝指出，女童反映這名男同學已不是第一次伸腳要絆她，先前幾次都有閃過，這次突然伸腳根本來不及閃過。而出事後校長不管，學校學務主任請家長到校，男學生承認伸腳絆倒受害女學生；不料傳出校長要求熟識女生家長的教職員，要找家屬設法擺平此事。