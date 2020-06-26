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徐國勇慰勉警連假交通疏導 制服材質將研發抗拉扯透氣

聯合報 / 記者潘欣中劉星君／屏東即時報導

端午連續假期，枋寮鄉台一線是通往旅遊景點恆春、墾丁與台東縣必經之地，連假首日出現大量出遊車潮，屏東縣警察局全力投入交通疏導工作，內政部長徐國勇今到枋寮分局慰勉交通疏導勤務同仁工作辛勞，並提示偏遠鄉鎮分駐、派出所協助「偏鄉振興三倍券發放」任務。徐也提到，總統蔡英文針對員警制服材質改善，指示廠商做合適研發，感謝警察同仁付出。

徐國勇說，振興三倍券將在109年7月15日上路，全國有三處偏遠鄉鎮，需要基層派出所協助辦理發放事宜。特地前來獅子鄉所轄的獅子分駐所，鼓舞同仁工作士氣，延續抗疫精神，配合執行振興三倍券光榮任務，全力為偏鄉部落鄉親服務。

因應偏鄉地區沒有郵局超商，花蓮縣、台東縣與屏東縣有7個分駐所（派出所）協助偏鄉振興三倍券發放的任務，7個分駐所（派出所），屏東縣枋寮警分局獅子分駐所、草埔派出所與內獅派出所；台東縣大武警分局金鋒分駐所；花蓮縣鳳林警分局萬榮分駐所、西林派出所與紅葉派出所。

徐國勇今也轉達總統蔡英文對長照、托育重視，並表示總統對於基層警察同仁的福利重視，也針對相關福利措施改善。現場也請警察局長李文章念一段，總統蔡英文對員警制服改善方面的手諭，指示部長要請廠商做最合適，舒適，安全的材質。

徐國勇說，警察制服布料的拉扯性與透氣性，難以兼具，拉扯要很好，透氣可能不好。透氣很好，拉扯性會差，總統說不必煩惱預算問題，請高階紡織場研究，透氣又抗拉扯，以現在科技一定可以做到，請他們研究，開發，這些產品。

徐國勇說，總統不僅針對員警，對於軍人、海巡、移民等相關單位的制服都很關心，都會全面照顧到。

屏東縣警察局長李文章說，振興三倍券任務，警局將做好萬全維安，維護振興經濟平穩治安與秩序。

內政部長徐國勇今到屏東縣枋寮分局慰勉交通疏導勤務同仁工作辛勞，並提示偏遠鄉鎮分駐、派出所協助「偏鄉振興三倍券發放」任務。記者潘欣中／攝影
內政部長徐國勇今到屏東縣枋寮分局慰勉交通疏導勤務同仁工作辛勞，並提示偏遠鄉鎮分駐、派出所協助「偏鄉振興三倍券發放」任務。記者潘欣中／攝影

屏東縣 警察 徐國勇

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