徐國勇慰勉警連假交通疏導 制服材質將研發抗拉扯透氣

端午連續假期，枋寮鄉台一線是通往旅遊景點恆春、墾丁與台東縣必經之地，連假首日出現大量出遊車潮，屏東縣警察局全力投入交通疏導工作，內政部長徐國勇今到枋寮分局慰勉交通疏導勤務同仁工作辛勞，並提示偏遠鄉鎮分駐、派出所協助「偏鄉振興三倍券發放」任務。徐也提到，總統蔡英文針對員警制服材質改善，指示廠商做合適研發，感謝警察同仁付出。

徐國勇說，振興三倍券將在109年7月15日上路，全國有三處偏遠鄉鎮，需要基層派出所協助辦理發放事宜。特地前來獅子鄉所轄的獅子分駐所，鼓舞同仁工作士氣，延續抗疫精神，配合執行振興三倍券光榮任務，全力為偏鄉部落鄉親服務。

因應偏鄉地區沒有郵局超商，花蓮縣、台東縣與屏東縣有7個分駐所（派出所）協助偏鄉振興三倍券發放的任務，7個分駐所（派出所），屏東縣枋寮警分局獅子分駐所、草埔派出所與內獅派出所；台東縣大武警分局金鋒分駐所；花蓮縣鳳林警分局萬榮分駐所、西林派出所與紅葉派出所。

徐國勇今也轉達總統蔡英文對長照、托育重視，並表示總統對於基層警察同仁的福利重視，也針對相關福利措施改善。現場也請警察局長李文章念一段，總統蔡英文對員警制服改善方面的手諭，指示部長要請廠商做最合適，舒適，安全的材質。

徐國勇說，警察制服布料的拉扯性與透氣性，難以兼具，拉扯要很好，透氣可能不好。透氣很好，拉扯性會差，總統說不必煩惱預算問題，請高階紡織場研究，透氣又抗拉扯，以現在科技一定可以做到，請他們研究，開發，這些產品。

徐國勇說，總統不僅針對員警，對於軍人、海巡、移民等相關單位的制服都很關心，都會全面照顧到。