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救護車被投訴救護開很慢又不闖紅燈 消防局：安全第一
彰化縣消防局田中分隊119今天清晨載送一名流鼻血的七旬長者到醫院，途輕大社路和東彰路的交叉路口，救護車遇到紅燈停、看，引起跟車家屬不滿，認為病人病況緊急，出手拉扯方向盤，到員林基督教醫院又氣得不讓消防救護員離開，驚動醫護人員通知警方到場排除狀況。
消防局長蕭嘉政說，高雄、宜蘭都發生救護車為了搶快，釀成交通事故，不但影響搶救病人的時間，救護人員也受傷，彰化縣消防局要求救護員評估傷患狀況，並以安全為第一考量，確認路口所有來車都禮讓才通行，不能因為駕駛救護車就認為擁有優先通行權利，不顧一切闖紅燈向前衝。
田中分隊今天遭檢舉，指稱清晨4點8分急病救護案件，出勤人員繞遠路、行車速度緩慢、服務態度不佳。消防局調閱救護車GPS車輛管理系統，確認沒繞遠路，車速在50至70公里之間，行經大社路和東彰路的交叉路口，駕駛員停、看沒車輛通行才前進，再調查救護員記錄，71歲病患在檢傷分類屬於第三級，不是有生命危險的個案。
縣警察局交通隊長林世明表示，就算是救護車也要遵守交通規則，安全第一，救護員專業判斷病人性命危急，救護車遇到紅燈，仍需先踩剎車，各方來車都禮讓，再通過路口，跟車人員若干擾駕駛，將構成妨害公務罪。
消防局調閱監視錄影畫面，發現跟車的家屬因不滿車速最快70公里，先是罵救護員，後來拉扯方向盤要求駕駛員趕快開車通過路口。局長蕭嘉政說，消防局體諒家屬急切心情，不願追究，但希望社會大眾了解，坐上救護車不代表應該一路疾馳闖紅燈。
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