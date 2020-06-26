竊嫌偷車後竟在分局旁停等紅燈 車主正在報案人贓俱獲

台東一名黃姓市民機車遭竊，即向警方報案，沒想到正當警方還在製作筆錄時，竊嫌竟正好在分局前停等紅燈，警方見狀當場人贓俱獲，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。黃民見愛車失而復得，開心說「老天有眼，以後一定要取下鑰匙」。

警方表示，這起機車竊案發生於23日晚間6點多，一名黃姓市民神色慌張地跑進分局中興派出所值班台報案，並指稱因早上上班忘了拔機車鑰匙，下班準備返家牽車時，發現機車不翼而飛，驚覺遭竊，希望警方幫忙找車。

警方受理報案後，立即啟動鷹眼展開追查，透過科技設備追蹤竊嫌行車軌跡，隨即調派線上巡邏警力圍捕，沒想到，警方還在製作筆錄時，追蹤行車軌跡卻顯示停在分局前的路口，員警立刻衝出值班台，將人車攔下，當場逮捕上銬。