台中和平山區森林大火 延燒面積達3.7公頃

台中市和平區陵后宮對面山區，24日起發生森林大火，經相關單位搶救昨天一度控制，但入夜受風勢加大助長火勢，共計已延燒面積3.7公頃，陸空人員仍持續救火中。

林務局東勢林區管理處今天表示，台中市大甲溪事業區第38林班地，台7甲線52K陵后宮對面的山林，24日發生森林火災，在東勢林區管理處、南投林區管理處、退輔會、雪霸國家公園管理處、空勤總隊及國家搜救指揮中心等單位合作下，火勢原於昨天稍獲控制。

管理處指出，但因暗夜風勢加大助長火勢，今天火勢仍持續延燒，經森林救火人員徹夜監控火場，清晨5時起利用低溫不利火勢發展時，進行地面滅火作業，除持續開闢防火線外，同時進行殘火整理並移除燃料，但因昨晚風勢加大助長火勢，造成延燒面積擴大。

今天配合空勤總隊及國家搜救指揮中心直升機接力空中灌灑撲救，截至今天已投入110名人力，開闢防火線900公尺，空勤直升機投水86次，延燒面積3.7公頃，期能陸空聯合搶救逐步控制火勢。

管理處呼籲，連假期間民眾上山踏青，進入山林時，能多留意用火，切勿輕忽野火燎原的嚴重性，請大家一起維護國家寶貴森林資源。