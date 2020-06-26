機車騎士「翹孤輪」耍帥肇事 警將望高竂列重點整頓

上周六南屯區望高竂夜景平台附近，發生陳姓少年騎機車撞傷7名學生，昨晚又有名機車士在望高寮公廁旁，以「翹孤輪」方式耍帥，擦撞李女所駕駛的自小客車後逃離，警方已調閱附近路口監視畫面，追查危險駕駛的機車騎士，警方並將望高竂列為重點整頓區。

在工廠打工的16歲陳姓少年，本月20日上午騎機車路經中市南屯區夜景平台附近，疑車速太快，再加上下坡轉彎失控，撞到進行校外教學健行的嶺東高中學生，造成7名學生受傷，警方對陳姓少年無照駕駛開罰。

昨天晚間，有名機車騎士在中台路望高寮公廁旁，以「翹孤輪」的方式，大 耍特技，不慎擦撞李女所駕駛的自小客車，肇事後騎車逃逸，好在李姓女車主未受傷，警方立即調閱監視器，及網友側錄的肇事影像，追查危險駕駛的機車騎士。