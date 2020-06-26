快訊

日本學生在台染疫疑雲 下周一起加驗123名師生抗體

在台染疫日本學生 123名接觸者病毒檢測全數陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車騎士「翹孤輪」耍帥肇事 警將望高竂列重點整頓

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

上周六南屯區望高竂夜景平台附近，發生陳姓少年騎機車撞傷7名學生，昨晚又有名機車士在望高寮公廁旁，以「翹孤輪」方式耍帥，擦撞李女所駕駛的自小客車後逃離，警方已調閱附近路口監視畫面，追查危險駕駛的機車騎士，警方並將望高竂列為重點整頓區。

在工廠打工的16歲陳姓少年，本月20日上午騎機車路經中市南屯區夜景平台附近，疑車速太快，再加上下坡轉彎失控，撞到進行校外教學健行的嶺東高中學生，造成7名學生受傷，警方對陳姓少年無照駕駛開罰。

昨天晚間，有名機車騎士在中台路望高寮公廁旁，以「翹孤輪」的方式，大 耍特技，不慎擦撞李女所駕駛的自小客車，肇事後騎車逃逸，好在李姓女車主未受傷，警方立即調閱監視器，及網友側錄的肇事影像，追查危險駕駛的機車騎士。

台中市警四分局因應望高寮觀景公園已於本月25日施工完畢開放，以及暑假將屆，為避免該區域成為青少年聚集滋事場所，針對該場所週邊於每週五六日等重點期間實施淨化交通（取締危駕、噪音及改裝車輛、靜城專案）及防止青少年聚眾鬪毆。

台中市望高寮公廁旁，有名機車騎士以「翹孤輪」方式耍帥，擦撞李女所駕駛的自小客車後逃離，地面上布滿著機車輪車胎痕跡。圖／警方提供。
台中市望高寮公廁旁，有名機車騎士以「翹孤輪」方式耍帥，擦撞李女所駕駛的自小客車後逃離，地面上布滿著機車輪車胎痕跡。圖／警方提供。

機車騎士 噪音

延伸閱讀

一對北京夫妻新冠肺炎確診源頭 居然是公廁！

北京一對確診夫妻 竟是在公廁遭感染新冠病毒

影／望高寮觀景公園已開放 警方列為重點區加強整頓

台中望高寮打造「函館夜景」 外埔神祕洞消暑

相關新聞

救護車被投訴救護開很慢又不闖紅燈 消防局：安全第一

彰化縣消防局田中分隊119今天清晨載送一名流鼻血的七旬長者到醫院，途輕大社路和東彰路的交叉路口，救護車遇到紅燈停、看，引...

東石鄉白水湖港區驚見男浮屍 檢警調查落水死因

海巡署中部分署第四岸巡隊嘉義縣東石鄉白水湖安檢所官兵，昨天端節下午2點，執行港區安檢勤務，在港區發現一具浮腫男性屍體。

情侶連假小琉球逍遙遊…女友獨自浮潛消失 沙灘尋獲搶救不治

端節連假首日，湧入上萬遊客的屏東離島小琉球發生遊客戲水溺斃憾事；海巡署南部分署第5岸巡隊杉福安檢所昨天傍晚6點55分時，...

影／機車自撞北宜公路山壁？行車紀錄還原真相有車肇逃

新北市坪林區北宜公路昨天發生一起車禍意外，警方到場只見現場僅機車騎士何姓男子全身多處擦撞，倒在一旁山壁邊，因何男意識模糊...

父母6年生5子 男嬰疑被情緒不穩母重摔送醫下半身癱瘓

兒虐事件層出不窮，高雄市一名男嬰滿月不久就被送入醫院急救，因顱骨骨折與腦出血，恐留終身肢體癱瘓後遺症，未來面臨漫長復健道...

台61線彰化路段蛋車撞護欄起火 司機及印尼移工慘死

彰化縣台61線西濱快速道路北上168公里伸港交流道前，一輛蛋車昨天深夜撞上外側護欄，起火燃燒，車內兩名乘客送醫急救，但均...

竊嫌偷車後竟在分局旁停等紅燈 車主正在報案人贓俱獲

台東一名黃姓市民機車遭竊，即向警方報案，沒想到正當警方還在製作筆錄時，竊嫌竟正好在分局前停等紅燈，警方見狀當場人贓俱獲，...

機車騎士「翹孤輪」耍帥肇事 警將望高竂列重點整頓

上周六南屯區望高竂夜景平台附近，發生陳姓少年騎機車撞傷7名學生，昨晚又有名機車士在望高寮公廁旁，以「翹孤輪」方式耍帥，擦...

三地門、霧臺台24線超速改裝噪音車 警半年開罰731件

屏東縣里港警分局確保民眾行車安全，與霧台鄉部落居民生活品質，通往霧臺鄉台24線路段，以不定時定點方式，配合監理站，加強取...

開放山林 南投縣警局僅10萬元搜救經費基層喊苦

行政院去年9月開放山林，南投縣登山活動更為熱絡，登山事故也頻傳。如果是人員受傷，由消防局援救；如果死亡多時，則由警方負責...

「人人都可是美女」警政署搭變臉熱潮宣傳網路交友陷阱

最近一款可轉換性別的變臉APP引發討論，連政治人物都瘋玩；警政署官方臉書粉絲頁「NPA署長室」也搭上熱潮，利用這款APP...

影／男子持毒被逮請警代叫計程車 竟坐霸王車再被送辦

新北市26歲陳姓男子23日因案被送到新北市刑大，警詢後拜託警方幫他代叫計程車，陳男搭車返回土城區住處隹區後，藉口要上樓拿...

熱門新聞

新竹內灣大橋驚傳2高中生跳水後溺水 無生命跡象急送醫

影／新竹少年街今晨警匪對峙3小時 雙槍歹徒開3槍

嚇死人！眼鏡蛇躲廚房流理台下 婦煮午餐慘遭咬傷

端節深夜台61線彰化路段重大車禍 貨車撞護欄釀2死

交往被投反對票！暴怒男「亮甩棍」嚇女友爸 網狂酸

台61線彰化路段蛋車撞護欄起火 司機及印尼移工慘死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。