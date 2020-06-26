開放山林 南投縣警局僅10萬元搜救經費基層喊苦

行政院去年9月開放山林，南投縣登山活動更為熱絡，登山事故也頻傳。如果是人員受傷，由消防局援救；如果死亡多時，則由警方負責。南投縣警局一年編列相關搜救經費僅10萬元，讓承辦員警相當頭痛，希望縣政府未雨綢繆，增加搜救裝備和人力經費，因應山林開放後可能增加搜救頻率。

南投縣議員蕭志全說，南投縣超過3000公尺以上高山多達40座，山林開放後，登山遊客增加是好事，山難事故頻率也跟著增加。今年4月，信義鄉卡社溪發現無名屍，一般山難由消防局救援，已經死亡者屬於刑事案件，則由警方負責。

卡社溪地點偏遠又是陡峭的峽谷，連直升機都無法停降，警方無力搜救，只能向民間救難高手求助，花了一個月才找到大體，並設法運下山，人員設備就花了20多萬元，縣警局全年編列的山難搜救費用只有10萬元，根本不夠。

縣議員林芳伃也認為，警察、消防站在保護民眾安全第一線相當辛苦，對於技術訓練和裝備等，都應提供足夠的經費，不能讓警察為了搜救費用而困擾。尤其山林開放後，登山意外事故一定會增加，應未雨綢繆，縣警局如果經費不足，縣政府也應增加預算，讓警消安心搜救。

縣警局表示，去年和今年山域事件確實增加，過去這種案件不多，因為無名屍屬於刑事案件，因此，救援運送的20多萬經費，由刑事業務費支應。今年會適度增加相關裝備，也會從相關預算，增加山難救援經費。