東石鄉白水湖港區驚見男浮屍 檢警調查落水死因

海巡署中部分署第四岸巡隊嘉義縣東石鄉白水湖安檢所官兵，昨天端節下午2點，執行港區安檢勤務，在港區發現一具浮腫男性屍體。

經岸巡隊會同警方調查，死者是住台南市65歲鄭姓男子，平日放鴿子休閒，通知妻子確認身分，鄭男身體並無外傷，意外落水原因，待檢警下午相驗查明。

岸巡官兵在港區發現男性浮屍後，立即封鎖現場，打撈上岸，通報轄區朴子警分局港墘派出所及東石消防分隊協處，鄭姓男子明顯死亡，未送醫，岸巡人員根據鄭男停在港口車輛車牌，找到鄭男家人，鄭男妻子到場指認身分，指丈夫開車外出，不清楚為何落水白水湖死亡。