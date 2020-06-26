東石鄉白水湖港區驚見男浮屍 檢警調查落水死因
海巡署中部分署第四岸巡隊嘉義縣東石鄉白水湖安檢所官兵，昨天端節下午2點，執行港區安檢勤務，在港區發現一具浮腫男性屍體。
經岸巡隊會同警方調查，死者是住台南市65歲鄭姓男子，平日放鴿子休閒，通知妻子確認身分，鄭男身體並無外傷，意外落水原因，待檢警下午相驗查明。
岸巡官兵在港區發現男性浮屍後，立即封鎖現場，打撈上岸，通報轄區朴子警分局港墘派出所及東石消防分隊協處，鄭姓男子明顯死亡，未送醫，岸巡人員根據鄭男停在港口車輛車牌，找到鄭男家人，鄭男妻子到場指認身分，指丈夫開車外出，不清楚為何落水白水湖死亡。
警方說，鄭男家住台南市，屍體停放台南殯儀館，通報檢方下午相驗，查明死因。第四岸巡隊呼籲民眾，在海邊若發生危難情事，急需救助，可透過「118」免費服務專線請求協助。
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