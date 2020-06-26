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影／機車自撞北宜公路山壁？行車紀錄還原真相有車肇逃

聯合報 / 聯合報／記者王長鼎

新北市坪林區北宜公路昨天發生一起車禍意外，警方到場只見現場僅機車騎士何姓男子全身多處擦撞，倒在一旁山壁邊，因何男意識模糊，原以為是何男不慎自撞山壁摔車，事後發現有人將車禍發生經過的行車紀錄畫面上傳網路，才知竟是一輛藍色汽車違規跨越雙黃線超車，導致何男為閃避才自撞山壁受傷，已鎖定肇事逃逸汽車車輛，將通知車主到案說明，警詢後將依依法送辦。

新店警方昨天中午12時許獲報，北宜公路56.3公里處，宜蘭往坪林方向發生車禍，員警到場發現40歲何男子四肢多處擦傷、頭部疑似輕微腦震盪，倒臥在路旁草叢中，經送北市萬芳醫院急救，暫無生命危險，何男酒測值為零。

由於該路段並無監視器，而現場只有一輛機車受損，加上何男有輕微腦震盪，也說不清楚事發經過，警方一度以為單純是何男騎車時，不慎自撞路邊山壁才摔車受傷。

新店警分局網巡人員於昨天晚間發現有人將這起車禍發生過程的行車紀錄器畫面上傳網路，才確認何男疑似是為閃避一輛違規跨越雙黃超車的藍色汽車，才會失控撞上山壁，已鎖定涉嫌肇事逃逸的汽車車主到案說明，以釐清事經過及肇事責任。

新北市坪林區北宜公路昨天發生一起疑似機車自撞山壁的車禍意外，經熱心民眾事後將行車紀錄器畫面上傳網路，竟是一輛藍色汽車違規跨越雙黃線超車，導致何男為閃避才自撞山壁受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區北宜公路昨天發生一起疑似機車自撞山壁的車禍意外，經熱心民眾事後將行車紀錄器畫面上傳網路，竟是一輛藍色汽車違規跨越雙黃線超車，導致何男為閃避才自撞山壁受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區北宜公路昨天發生一起疑似機車自撞山壁的車禍意外，經熱心民眾事後將行車紀錄器畫面上傳網路，竟是一輛藍色汽車違規跨越雙黃線超車，導致何男為閃避才自撞山壁受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區北宜公路昨天發生一起疑似機車自撞山壁的車禍意外，經熱心民眾事後將行車紀錄器畫面上傳網路，竟是一輛藍色汽車違規跨越雙黃線超車，導致何男為閃避才自撞山壁受傷。記者王長鼎／翻攝

車禍 北宜公路

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