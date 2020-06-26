影／機車自撞北宜公路山壁？行車紀錄還原真相有車肇逃

新北市坪林區北宜公路昨天發生一起車禍意外，警方到場只見現場僅機車騎士何姓男子全身多處擦撞，倒在一旁山壁邊，因何男意識模糊，原以為是何男不慎自撞山壁摔車，事後發現有人將車禍發生經過的行車紀錄畫面上傳網路，才知竟是一輛藍色汽車違規跨越雙黃線超車，導致何男為閃避才自撞山壁受傷，已鎖定肇事逃逸汽車車輛，將通知車主到案說明，警詢後將依依法送辦。

新店警方昨天中午12時許獲報，北宜公路56.3公里處，宜蘭往坪林方向發生車禍，員警到場發現40歲何男子四肢多處擦傷、頭部疑似輕微腦震盪，倒臥在路旁草叢中，經送北市萬芳醫院急救，暫無生命危險，何男酒測值為零。

由於該路段並無監視器，而現場只有一輛機車受損，加上何男有輕微腦震盪，也說不清楚事發經過，警方一度以為單純是何男騎車時，不慎自撞路邊山壁才摔車受傷。