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「人人都可是美女」警政署搭變臉熱潮宣傳網路交友陷阱
最近一款可轉換性別的變臉APP引發討論，連政治人物都瘋玩；警政署官方臉書粉絲頁「NPA署長室」也搭上熱潮，利用這款APP宣傳網路交友的陷阱，呼籲民眾不要掉入詐騙集團陷阱，以免賠上感情也丟了錢財。
NPA署長室前天在臉書貼文表示，近期民眾瘋變臉APP，讓人不禁讚嘆科技的強大，除了可以轉換性別，還可以模擬上裝，素顏也能拍出網美照，「只要有心，人人都可以是美女」。
NPA署長室表示，網路的高度匿名性，讓有心人可以躲在銀幕後為所欲為，成了詐騙集團犯罪的溫床，警方要提醒民眾，網路交友務必要小心，切勿掉入詐騙集團陷阱，以免賠上感情也損失錢財。
NPA署長室發文並附上一張照片，左邊是一名男子講電話，右邊是美女講電話，利用變性APP諷刺詐騙集團網路詐騙手法，在網路上佯裝女生騙取錢財，其實躲在螢幕背後的人可能是男生。
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