聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／男子持毒被逮請警代叫計程車 竟坐霸王車再被送辦
新北市26歲陳姓男子23日因案被送到新北市刑大，警詢後拜託警方幫他代叫計程車，陳男搭車返回土城區住處隹區後，藉口要上樓拿錢，竟一去不回，司機苦等40分鐘後，發現對方疑似搭霸王車報案。土城警方也迅速查訪陳男到案，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
據了解，新北保安大隊於本月23日凌晨1時許，在新北市環快下中和端的下橋處執行臨檢，查獲26歲陳姓男子涉嫌持有毒咖啡包，將人押送至新北市刑大，刑大警詢後，陳男拜託警方幫忙代叫計程車。
吳姓計程車於23日下午2時許，開車到中和區民安街新北市刑大載客，陳男表示要到土城區中正路，陳男下車時，說要回家拿錢，請吳姓司機稍等一下，沒想到陳男一去不返，吳男苦等40分鐘，疑似遭搭霸王車，欠費車資220元，氣得報警處理。
土城警方獲報，在附近查訪到陳男身分後，通知陳男到案說明，警詢後依詐欺罪嫌函送檢方偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言