影／男子持毒被逮請警代叫計程車 竟坐霸王車再被送辦

新北市26歲陳姓男子23日因案被送到新北市刑大，警詢後拜託警方幫他代叫計程車，陳男搭車返回土城區住處隹區後，藉口要上樓拿錢，竟一去不回，司機苦等40分鐘後，發現對方疑似搭霸王車報案。土城警方也迅速查訪陳男到案，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，新北保安大隊於本月23日凌晨1時許，在新北市環快下中和端的下橋處執行臨檢，查獲26歲陳姓男子涉嫌持有毒咖啡包，將人押送至新北市刑大，刑大警詢後，陳男拜託警方幫忙代叫計程車。

吳姓計程車於23日下午2時許，開車到中和區民安街新北市刑大載客，陳男表示要到土城區中正路，陳男下車時，說要回家拿錢，請吳姓司機稍等一下，沒想到陳男一去不返，吳男苦等40分鐘，疑似遭搭霸王車，欠費車資220元，氣得報警處理。