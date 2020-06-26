汽車經行人穿越道 警籲擺頭避A柱減少車禍意外

台北市交通大隊今天表示，經統計，車輛轉彎撞行人死亡交通事故，以左轉彎車輛最易肇事，因駕駛人視線會被「A柱」遮擋，進而釀成車禍，呼籲擺頭避開「A柱」視線死角。

北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，一名94歲婦人日前行走行人穿越道準備過馬路時，遭一輛左轉小客車前車頭碰撞，婦人送醫傷重不治，經調查，肇事者是轉彎時被「A柱」擋視線，導致沒發現過馬路的婦人。

警方統計，台北市發生轉彎車撞行人死亡交通事故比例高，尤其是車輛準備左轉彎最容易肇事。

交通大隊分析，車輛前擋風玻璃兩側斜柱，俗稱「A柱」，汽車轉彎時，駕駛人行進視野易被「A柱」遮擋，造成視線死角，尤其是左轉彎時最明顯，駕駛人若疏忽轉彎行駛狀況，經行人穿越道時，常會撞到行人，並發生嚴重傷亡事故。

警方呼籲，汽車駕駛人轉彎時除依規定打方向燈及查看後照鏡，應轉頭朝有行車動線交會方向，確認有無來車，經行人穿越道前，更應提高警覺，駕駛人可擺頭避開「A柱」所造成視覺死角陷阱，才能降低車禍事故。

警方指出，依道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人轉彎或變換車道時，應注意行人，轉彎前要減速慢行，並暫停讓行人優先通行，違反規定可處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰，且會違規記點。