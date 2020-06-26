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小琉球遊客溺水 端午連假首日共4人死亡

中央社 / 屏東縣26日電

端午連假小琉球人潮眾多。本報系資料照／記者劉學聖攝影
端午連假小琉球人潮眾多。本報系資料照／記者劉學聖攝影
端午連假屏東發生溺水事件，海巡署南部分署今天表示，小琉球1名女遊客在杉福漁港附近浮潛時溺水，送醫搶救不治。這是連假開始以來至少第3起類似事件，已造成4人死亡。

除了小琉球的這起事故，新竹縣與新北市昨天在連假首日也有3人溺水死亡。

海巡署表示，第五岸巡隊杉福安檢所昨天晚上近7時，接獲民眾報案，指38歲的女友在小琉球杉福漁港左側沙灘戲水，他因不諳水性在沙灘上等候，女友獨自戴浮潛面鏡前往浮潛，突然女友從眼前消失不見蹤影，他獨自尋找約15分鐘，才向海巡人員報案協尋。

海巡人員接獲報案後，立即前往搜尋，在杉福漁港左側沙灘發現失蹤女子時，已沒有呼吸心跳，海巡人員立即實施心肺復甦術急救至救護車抵達，緊急由救護船送往東港安泰醫院搶救，最終仍宣告不治，今天報請檢察官相驗。

杉福漁港日前才發生1名韓籍及1名台籍遊客潛水溺斃事件，韓籍遊客被發現陳屍海底，台籍遊客屍體則在3天後在台東綠島被發現，當地潛水業者表示，杉福漁港因天候的變化會有沿岸流，潛水時易被水流捲到海底深處，遊客不諳當地水性，到小琉球從事浮潛、潛水等海域活動還是要找專業教練比較安全。

小琉球 海巡署 溺水

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