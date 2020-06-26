影／七旬婦摔下鋁梯無法動彈 幸鄰居警覺性高報警救人
70歲的楊姓婦人昨天爬摺疊梯裝修房子，不幸失足摔落無法動彈，當時冢內僅她1人，所幸鄰居聽到樓上發出「砰」的掉落物聲響，且同時間聽見有人「啊」一聲，上樓查看卻無人應門，遂通知楊婦的兒子報警處理，員警趕到破門救出受傷的楊婦送醫救治。
昨天上午11時，台中市警三分局正義派出所員警，接獲119轉報轄內南區五權南路某巷內有婦人獨居在家，需要警方協助，隨即趕赴現場，警消幾乎同時間抵達。
據鄰居表示早上聽到樓上發出「砰」的掉落物聲響，同時間聽見有人「啊」一聲，上樓查看卻無人應門，因知道樓上白天都只有楊姓婦人1人在家，於是電話聯繫楊婦兒子，兒子擔心母親在家遭遇不測，便致電119請求救護，119再致電110請警方到場協助。
因抵達時該戶大門兩道鐵門深鎖且無人應門，消防人員立即連繫楊婦兒子取得破門許可，大熱天中午塞滿警消醫護的狹小樓梯間揮灑汗水為救護民眾使盡氣力，沒多久順利破門後警消救護人員立即進入屋內查看，發現楊婦倒臥屋內地板無法移動，所幸意識清醒沒有生命危險，隨後由救護車護送楊婦至醫院診治。
據了解，70歲的楊婦與兒子同住，白天兒子上班時通常只有渠一人在家，昨為裝修房子而爬上摺疊梯，卻不慎摔落，當下完全無法起身移動，幸鄰居及楊婦兒子警覺性足夠。
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