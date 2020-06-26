天熱開冷氣用電超過負荷 嘉市兩起室外機、變電箱走火

近期氣溫飆高，許多民眾家中冷氣全開，嘉義市中正路某店面外變電箱，及吳鳳南路住宅，昨天下午疑用電超過負荷，導致電線走火、冒煙，經切斷電源、使用滅火器控制狀況，消防局呼籲民眾，注意老舊電線、電器汰換外，尤其老舊住宅應做線路檢查，避免住家用電量大增造成電線短路走火。

嘉義市消防局昨天下午近3時接獲民眾報案，指市區中正路某店家外發生火警，立即派遣二大隊第二分隊出勤，到場發現，該住戶外變電箱電線走火、冒煙嚇壞住家民眾，所幸通知台電將線路電源關閉已無大礙，消防員查看無危險後，交台電人員處理。

第二分隊分隊長江品穎表示，分隊剛處理完中正路案，隨即又接獲吳鳳南路某住宅，到場時屋主說明，疑似冷氣機電線走火，導致室外機冒煙，已使用滅火器將狀況控制，未釀成災害。