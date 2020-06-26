天熱開冷氣用電超過負荷 嘉市兩起室外機、變電箱走火
近期氣溫飆高，許多民眾家中冷氣全開，嘉義市中正路某店面外變電箱，及吳鳳南路住宅，昨天下午疑用電超過負荷，導致電線走火、冒煙，經切斷電源、使用滅火器控制狀況，消防局呼籲民眾，注意老舊電線、電器汰換外，尤其老舊住宅應做線路檢查，避免住家用電量大增造成電線短路走火。
嘉義市消防局昨天下午近3時接獲民眾報案，指市區中正路某店家外發生火警，立即派遣二大隊第二分隊出勤，到場發現，該住戶外變電箱電線走火、冒煙嚇壞住家民眾，所幸通知台電將線路電源關閉已無大礙，消防員查看無危險後，交台電人員處理。
第二分隊分隊長江品穎表示，分隊剛處理完中正路案，隨即又接獲吳鳳南路某住宅，到場時屋主說明，疑似冷氣機電線走火，導致室外機冒煙，已使用滅火器將狀況控制，未釀成災害。
江品穎指出，每年夏季氣溫飆高、用電驟增，經常發生電線短路走火危機，像去年嘉義市民族路某工地，曾因用電超過負荷，造成連續2次電線走火、將線路燒毀；民眾發現電線走火應先切斷電源，建議以乾粉式滅火器滅火，在電源未確定切斷前不能用水澆，避免造成觸電危機。
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