情侶連假小琉球逍遙遊…女友獨自浮潛消失 沙灘尋獲搶救不治

端節連假首日，湧入上萬遊客的屏東離島小琉球發生遊客戲水溺斃憾事；海巡署南部分署第5岸巡隊杉福安檢所昨天傍晚6點55分時，接獲民眾報案稱他的女友在杉福漁港左側沙灘浮潛，突然不見蹤影，海巡人員展開協尋，半小時後在杉福漁港左側沙灘尋獲溺水女子，實施心肺復甦術並緊急由救護船送往東港安泰醫院搶救不治。

第5岸巡隊杉福安檢所昨天傍晚6點55分時獲報遊客戲水失蹤，海巡人員依報案民眾描述的失蹤女子外型特徵協尋，並通報琉球消防分隊及琉球海域救難協會協處，晚上7點30分在杉福漁港左側沙灘發現該名失蹤女子時，已無呼吸心跳，緊急由救護船送往東港安泰醫院持續搶救，最終仍宣告無效，今天報請屏東地方檢察署檢察官相驗。