父母6年生5子 男嬰疑被情緒不穩母重摔送醫下半身癱瘓

兒虐事件層出不窮，高雄市一名男嬰滿月不久就被送入醫院急救，因顱骨骨折與腦出血，恐留終身肢體癱瘓後遺症，未來面臨漫長復健道路。經醫護與社工介入發現，男嬰媽媽6年連生5子，除最年幼的男嬰身上有傷，其餘手足也有類似情況，男嬰未來令人憂心。

高雄長庚醫院成立兒童發展暨保護中心，今年元月至今，已收治12例重大兒虐案件，其中4例到院前死亡，其餘個案多半是一歲以下重傷腦傷，後續需要長時間早療與復健。

兒保中心暨兒童神經科主任徐美欣說，出生月餘的「阿翔」（化名）因全身抽搐送醫，入院送入加護病房，總共治療2個多月，入院時皮膚表面與頭顱沒有明顯血腫、腫塊或瘀青，但卻有不少新舊腦傷與腦出血現象，經社工介入了解，母親情緒不穩，曾把「阿翔」重摔床上或嬰兒車內。

兒保中心與社工調查發現，「阿翔」是家中排行老五，父母在6年間連生5個孩子，經濟負擔重，所以父親要兼兩份工作，除睡覺外在家與小孩相處時間不超過2小時，母親在套房內獨力照顧小孩，有時外出購物 ，6歲老大要照顧4個弟妹，家庭沒有太多親友支持與協助，其他小孩身上也有程度不一的瘀青。