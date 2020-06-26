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台南消防局開辦防禦駕駛訓練 上半年肇事率銳減7成
去年台南市麻豆消防分隊救護車欲送病患到奇美醫院就醫，行經安南區安和路4段與台江大道與1部休旅車發生車禍，造成2名救護員、患者的母親、小孩及休旅車駕駛等5人受傷交通事故，消防局今年率先辦理防禦駕駛訓練及強化行車安全駕駛宣導後，執行救災及救護任務工作時，發生車禍肇事率明顯下降。
消防局最新統計，去年上半年肇事14件，而今年上半年肇事只剩4件，比去年同期減少10件，降低70%。消防局長李明峯指出，為了維護民眾生命財產安全，消防人員執行各種搶救任務，除了確保本身行車安全外，也要顧及用路人之行車安全，以避免車禍重大傷亡事件的發生
台南市交通與救援安全協會籌備會教官郭來盛說明防禦駕駛，並模擬車禍撞擊時車輛翻滾，乘員在旋轉車廂內感受翻滾時安全帶如何緊扣身軀確保安全，體會不論是開車或是乘車時，緊繫安全帶的重要性。
他說，防禦駕駛最重要的原則和觀念就是預知危險，避開危險，例如駕駛消防車或是各式車輛行經十字路前，雖然是綠燈，為防範可能有別的車輛會闖紅燈，就會減速慢行，歐美許多國家都規定白天車子也要開車燈，可以讓對向來車注意前面有車，提醒對向車輛，降低危險。
消防局除了辦理防禦駕駛訓練，今年陸續召開「改造小組會議」及「行車規範會議」，從出勤規定、駕駛訓練、落實督導、車輛警示燈及意外保險等層面，加強宣導訓練，並確實維護外勤同仁行車的安全。
同時，呼籲市民當在各路段行車時，聞消防車輛執行各式緊急搶救任務，請同向車道應盡量靠右避讓，並暫時停車在適當地點，不同向的車輛應減速暫停，勿搶快進入路口，確實遵守禮讓，確保救火、救災及救人的搶救黃金時效。
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