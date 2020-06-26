花蓮美崙地區鐵皮屋竄火舌 疑汽油桶燃燒

花蓮市化道路和球崙一路交叉路口一處鐵皮屋，今天上午不明原因起火，大量黑煙直衝天際，嚇壞附近民眾，消防人員獲報，派出12車24人趕往灌救，不到1小時撲滅火勢。

消防局今天上午7時28分接獲民眾報案，指化道路和球崙一路口疑似油桶起火，火舌竄出，即派出美崙、自強、北埔、花蓮、仁里等多個消防分隊，12車24人前往搶救。

美崙分隊人車到場後發現火警地點為一層樓的磚造鐵皮建物，是汽油桶燃燒，但現場沒有水源，消防局再派出北埔、仁里、自強水庫車增援。