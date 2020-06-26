聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮美崙地區鐵皮屋竄火舌 疑汽油桶燃燒
花蓮市化道路和球崙一路交叉路口一處鐵皮屋，今天上午不明原因起火，大量黑煙直衝天際，嚇壞附近民眾，消防人員獲報，派出12車24人趕往灌救，不到1小時撲滅火勢。
消防局今天上午7時28分接獲民眾報案，指化道路和球崙一路口疑似油桶起火，火舌竄出，即派出美崙、自強、北埔、花蓮、仁里等多個消防分隊，12車24人前往搶救。
美崙分隊人車到場後發現火警地點為一層樓的磚造鐵皮建物，是汽油桶燃燒，但現場沒有水源，消防局再派出北埔、仁里、自強水庫車增援。
現場火勢不小，火舌伴隨大量黑煙竄出，吸引不少路過民眾圍觀。多名消防人員布射水線灌救，上午8時10分撲滅火勢，初步研判是汽油桶燃燒，實際起火原因還在調查釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言