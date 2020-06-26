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台61線彰化路段蛋車撞護欄起火 司機及印尼移工慘死
彰化縣台61線西濱快速道路北上168公里伸港交流道前，一輛蛋車昨天深夜撞上外側護欄，起火燃燒，車內兩名乘客送醫急救，但均告不治，經警方連夜查證，查出死者身分是蔡姓司機（31歲，二林人），以及印尼外籍移工。
彰化縣消防局是在昨天深夜11時04分許，接獲報案，稱有一輛載有雞蛋的大貨車，在61線西濱快速道路北上168公里、距伸港交流道出口前約100公尺處，撞上外側護欄，車身嚴重損毀，並起火燃燒，有乘客受困車內，消防局立即出動線西、伸港、和美等3分隊人員及3輛救護車趕往搶救，動用器材內將車體破壞，才將兩名男乘客搶救出來。
消防局表示，現場為大貨車發生車禍起火燃燒，卡在中央分隔島的路燈中央，車上有2名男子疑似受困有意識，其中31歲蔡姓司機送彰濱秀傳醫院急救，另1名印尼籍男移工送鹿港彰基分院，後轉彰基醫院，經急救後，均不治。
肇事蛋車身嚴重扭曲，連指示牌欄架都被撞歪，可見撞擊力道十分猛烈，而現場也滿布油漬，交通受阻，經消防人員及警方忙到今天凌晨清除後，才逐漸恢復通車。
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