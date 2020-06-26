端節深夜台61線彰化路段重大車禍 貨車撞護欄釀2死

彰化縣台61線西濱快速道路北上166公里在洋厝交流道前，一輛大貨車昨天深夜撞上外側護欄，連指示牌欄架都被撞毀，車身嚴重扭曲，大貨車內兩名男乘客送醫後，都宣告不治。照片／翻攝彰化踢爆網 彰化縣台61線西濱快速道路北上169公里在伸港交流道前，一輛大貨車昨天深夜撞上外側護欄，連指示牌欄架都被撞毀，車身嚴重扭曲，大貨車內兩名男乘客都搶救出來，但送醫後都不治，兩名死者身分還待確認，車禍原因由警方調查中。

彰化縣消防局是在昨天深夜11時04分許，接獲報案，稱有一輛大貨車在距伸港交流道出口前約100公尺的外側護欄，車身嚴重損毀，並有乘客受困車內，消防局立即出動線西、伸港、和美等3分隊人員及救護車趕往搶救，動用器材內將車體破壞，花了好大工夫，才將兩名男乘客搶救出來，其中一名送彰濱秀傳醫院，另一名送鹿港彰基醫院，但均因受傷嚴重宣告不治。

肇事大貨車身嚴重扭曲，連指示牌欄架都被撞歪，可見撞擊力道十分猛烈，現場也滿布油漬，交通受阻，經消防人員及警方忙到今天凌晨清除後，才恢復通車。

受理的彰化縣和美警分局交通分隊表示，由於車禍發生在深夜，又逢端午節連假，兩名死者的身分還有待清查。