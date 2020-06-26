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瀑布景區殺機 浮潛為何溺斃

聯合報 / 記者游明煌／基隆報導

林姓男子昨在望古瀑布潛水失蹤，搜救隊一個小時後救起時，已無呼吸心跳。記者游明煌／翻攝
林姓男子昨在望古瀑布潛水失蹤，搜救隊一個小時後救起時，已無呼吸心跳。記者游明煌／翻攝

廿七歲林男與父母、兩個妹妹昨天到平溪區望古瀑布玩水，林男獨自到旁邊水域練習浮潛時溺水，消防人員搜尋一個多小時救起時已無呼吸心跳，送醫仍不治。案發時有很多遊客在瀑布區泡水，竟沒有人察覺林溺水，檢警今天相驗釐清死因。

警方調查，林男一家五口到望口瀑布戲水，死者獨自戴著呼吸管在水中練習浮潛；昨天下午三點四十五分，林父發現找不到兒子，報案指兒子在瀑布區練習浮潛失蹤，警消獲報派人趕至搜救。

當時瀑布區有不少遊客，現場水深約兩到三公尺，其他遊客向救援人員說，有看到林姓男子在自由浮潛，但沒有穿救生衣，未多注意。

潛水人員搜尋到下午五點多，在水底找到林男，抬救上岸時身體已僵硬，無呼吸、心跳，經送八堵礦工醫院搶救，晚間七點宣告不治。

警、消調查，林男被撈起時，練習浮潛的呼吸管還卡在脖子，到院時有溺水性肺部積水，醫院搶救過程中發現肺部積水達到一千五百ＣＣ。是因體力不支或有其他因素，已報請檢方今天相驗調查釐清。

溺水 吸管 平溪

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