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苗栗男子疑釣線被鉤住 入深潭溺水身亡
苗栗縣泰安鄉水雲吊橋上游的一處深潭今天接近中午時發生溺水意外，48歲黃姓釣客疑似釣線被鉤住，他下水卻被捲入漩渦失蹤，消防局據報趕往搜救，下午2點多找到人時，住竹南鎮的黃姓男子已死亡，家屬聞訊悲痛不已。
苗栗縣消防局表示，今天上午11點48分接獲通報，有人在水雲吊橋上游1公里處的深水潭溺水，泰安分隊接報後，立即出動救災救護車輛消防及義消人員趕往，從虎山1號樁下切往河床推進搜救。
中午12點53分到達現場時，但水流湍急也未見失蹤者人影，救援人員下午1點10分首度下水搜索，但沒發現。
下午2點多第五大隊及特搜潛水人員趕到現場，2點50分將溺水的黃姓男子救起，但他已無生命徵象，下午4點23分將溺水者搬運至水雲吊橋入口處，交由警方處理調查意外原因。
苗栗縣政府消防局指出，每年夏季各地水域經常發生溺水意外，消防局也口強演練救援，提醒民眾山區許多水域藏有暗流，請勿隨意下水，以確保安全。
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