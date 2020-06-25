望古瀑布潛水男無聲溺水 多人一旁戲水卻沒發現

新北市林姓男子一家5口今天到平溪區望古瀑布玩水，林男獨自到旁邊水域練習浮潛失蹤，消防人員搜尋1個多小時後找到人，救起時已無呼吸心跳，送醫急救，晚間7時宣告不治，檢警將在明天報請檢方相驗，釐清死因。據調查，溺水發生當時有很多遊客在瀑布區泡水，卻沒有人察覺他溺水。

望古瀑布共有4層，水量大時會形成簾幕式瀑布，形成水濂洞的景致，夏日時吸引民眾戲水。但現場有豎立「水深危險」告示牌，仍發生憾事。

警、消調查，林男被撈起時，他練習浮潛的呼吸管還卡在脖子，是因體力不支或有其他因素，警方明天報請檢方相驗調查，釐清死因。而當時有很多遊客在瀑布區泡水，卻沒有人察覺他溺水。醫院指出，林男有溺水性肺部積水，在搶救過程中於發現肺部積水達到1500CC。

27歲林男與父母、兩個妹妹一家5口，今天到平溪區望古瀑布玩水，下午3點45分，林父因一直找不到兒子，焦急地向警方報案，指兒子在瀑布區說要練習浮潛，但後來找不到人，擔心溺水，瑞芳警分局及新北市消防局人員趕至搜救。