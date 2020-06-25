高雄4警強制病患送醫遇刺 警政署長陳家欽南下慰問

高雄市三民一分局偵破愛河袋屍案，警政署長陳家欽今天特意南下慰勉，隨後趕場到楠梓分局慰問日前值勤遭精神病患刺傷的員警。陳家欽深知第一線員警執法常有突發危險，指示以此案檢討未來裝備、執行要領，並強調，警政署已著手規劃相關訓練，也傾向加重襲警刑責，確保警察執法安全。

陳家欽慰問時，了解到當天裝備雖備齊，但礙於現場空間狹小，面對戒護對象情緒失控突發攻擊，才會閃避不及受傷。陳家欽當場指示，未來接獲類似協助衛生單位護送類似案例時，可以適時請求捷運警察支援使用電擊槍，確保安全完成戒護工作，也要求訓練科探討裝備、執行技巧、心理態度等，作為日後指導員警執行要領。

此外，陳家欽也表示，為提升員警值勤安全，警政署已著手規劃設計訓練，想達到「養成訓練成為勤務習慣」，將在保五總隊靶場增設情境，供作教育訓練，以利訓練人員「遇狀況就能立即反應處理」，應付各種突發狀況。另一方面，警政署也擬著手修法，加重不服稽查或衝撞、攻擊警方等妨礙公務刑責，確保人員執法安全。

高雄楠梓警員遇襲案發生在6月8日，加昌派出所警員李泓德、張宗平、李壁維，及巡佐許忠義出勤協助衛生局送思覺失調患者強制就醫，沒想到患者突然持刀攻擊4警；許忠義腹部遭穿刺，幸好僅傷到肌肉群，未傷及臟器，另3警手部遭利刃劃傷。