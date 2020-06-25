快訊

郵政資金規模近7兆4千億元 一窺「綠巨人」投資術

無業男疑為錢狠下殺手！愛河分屍案凶嫌遭聲押

高雄4警強制病患送醫遇刺 警政署長陳家欽南下慰問

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市三民一分局偵破愛河袋屍案，警政署長陳家欽今天特意南下慰勉，隨後趕場到楠梓分局慰問日前值勤遭精神病患刺傷的員警。陳家欽深知第一線員警執法常有突發危險，指示以此案檢討未來裝備、執行要領，並強調，警政署已著手規劃相關訓練，也傾向加重襲警刑責，確保警察執法安全。

陳家欽慰問時，了解到當天裝備雖備齊，但礙於現場空間狹小，面對戒護對象情緒失控突發攻擊，才會閃避不及受傷。陳家欽當場指示，未來接獲類似協助衛生單位護送類似案例時，可以適時請求捷運警察支援使用電擊槍，確保安全完成戒護工作，也要求訓練科探討裝備、執行技巧、心理態度等，作為日後指導員警執行要領。

此外，陳家欽也表示，為提升員警值勤安全，警政署已著手規劃設計訓練，想達到「養成訓練成為勤務習慣」，將在保五總隊靶場增設情境，供作教育訓練，以利訓練人員「遇狀況就能立即反應處理」，應付各種突發狀況。另一方面，警政署也擬著手修法，加重不服稽查或衝撞、攻擊警方等妨礙公務刑責，確保人員執法安全。

高雄楠梓警員遇襲案發生在6月8日，加昌派出所警員李泓德、張宗平、李壁維，及巡佐許忠義出勤協助衛生局送思覺失調患者強制就醫，沒想到患者突然持刀攻擊4警；許忠義腹部遭穿刺，幸好僅傷到肌肉群，未傷及臟器，另3警手部遭利刃劃傷。

楠梓分局當時立刻調配線上各警網、保大等單位警力前往攻堅，警方連開2槍，其中1槍擊中鍾的右手掌，順利逮捕，才送將他送醫。

高雄市患思覺失調症的男子涉持武器襲警，被制伏後強制送醫。記者賴郁薇／翻攝
高雄市患思覺失調症的男子涉持武器襲警，被制伏後強制送醫。記者賴郁薇／翻攝
警政署長陳家欽今天也到楠梓分局慰問先前戒護精神患者愈刺的警員。記者賴郁薇／翻攝
警政署長陳家欽今天也到楠梓分局慰問先前戒護精神患者愈刺的警員。記者賴郁薇／翻攝

陳家欽 警察

延伸閱讀

陳家欽「黑道監票說」 激化韓粉666出來監票

黑道監票說惹議 陳家欽：防患未然是職責

相關新聞

新竹內灣大橋4高中生戲水遇漩渦 2人送醫不治

新竹縣橫山鄉內灣今天下午驚傳2名男高中生溺斃，因溺水時間過長，被救起時已無生命跡象，雖然緊急送往醫院急救仍不治身亡，家屬...

影／平溪望古瀑布潛水男失蹤找到了 救起無生命跡象

28歲林姓男子一家5口到新北市平溪區望古瀑布玩水，今天下午3點多林男被發現浮潛後沒有上來，家人遍尋不著懷疑失蹤，消防人員...

嚇死人！眼鏡蛇躲廚房流理台下 婦煮午餐慘遭咬傷

天氣炎熱，蛇類最近出沒頻繁。家住台中市清水區的許姓婦人今日煮午餐時，慘遭躲在廚房流理台下的眼鏡蛇咬傷，家人趕緊打119報...

花蓮水源地跳水不慎滑倒撞傷 17歲少女送醫救治

花蓮縣一名17歲陳姓少女，今天到秀林鄉水源地戲水，要跳水時不慎滑倒，撞到石面掉下水，造成嘴巴腫起流血，後背部疼痛，消防人...

平溪望古瀑布男獨自練習浮潛失蹤 潛水人員搜救

林姓男子與家人一起到新北市平溪望古瀑布玩水，下午近3點多，他獨自在附近練習浮潛，沒有穿救生衣，後來家人一直找不到人，懷疑...

台北市連日發生2件車輛遭毀案 皆因酒醉衝動惹禍

台北市近日接連發生民眾車輛遭人毀損案件，警方獲報後展開調查，發現涉嫌人皆是因酒後衝動所為，兩名車主事後皆不提告；警方提醒...

新竹內灣大橋驚傳2高中生跳水後溺水 無生命跡象急送醫

新竹縣橫山鄉今天下午傳出2名男高中生溺水意外，據了解為同學一行4人相約前往油羅溪內灣大橋下戲水，其中2人卻因不諳水性從高...

交往被投反對票！暴怒男「亮甩棍」嚇女友爸 網狂酸

就是要在一起！高雄市盧姓男子不滿女友父親反對交往，暴怒狂吼叫囂，還當街亮出違禁的甩棍威嚇，驚動來往民眾圍觀、側錄火爆場景...

台中馬武佐野郡山森林大火延燒2.8公頃 直升機投水灌救

台中市武陵農場對面的馬武佐野群山昨天下午發生森林火災，火勢持續延燒，目前已延燒約2.8公頃，東勢林區管理處、退輔會及雪霸...

影／富貴角外海火燒船！8船員跳海驚險逃生 友船救起

基隆正濱漁港一艘漁船今天凌晨在富貴角外海發生火燒船，船上8名船員跳海求生，由附近友船先行救起，均無大礙。海巡船艇前往滅火...

假古董回收名義行竊盜之實 竹崎警破獲3人偷茶集團

嘉義縣阿里山高山茶春茶競賽5月剛結束，台中市41歲張姓男子、37歲張姓男子與26歲林姓男子等人突發奇想，穿著「萬物接收」...

World Gym健身遭器材刺傷 男提告負責人過失傷害不成

王姓男子到健身房練肌肉，卻遭器材脫線的鋼絲刺傷，他提告健身房林姓負責人過失傷害，士林地檢署偵結，認為王逾越該器材的適合操...

熱門新聞

愛河分屍案偵破！欠老遊民10萬 無業男涉掐頸勒斃痛下殺手

一張照片開罰45000元 理由騎士驚呼：常看到...剛知道會罰

嬌弱女遭壯漢襲胸 胸罩被扯掉 當街春光外露

新竹內灣大橋驚傳2高中生跳水後溺水 無生命跡象急送醫

台南安平運河發現男浮屍 警方追查身分和死因

輕賤人命！撞死少年要求分期賠償 隔月直接買百萬LEXUS

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。