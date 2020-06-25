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新竹內灣大橋4高中生戲水遇漩渦 2人送醫不治
新竹縣橫山鄉內灣今天下午驚傳2名男高中生溺斃，因溺水時間過長，被救起時已無生命跡象，雖然緊急送往醫院急救仍不治身亡，家屬接獲通知趕抵醫院，聲嘶力竭悲痛不已，隨後在橫山警方陪同下前往派出所製作筆錄。
溺水的學生今天是一行4人前往內灣老街閒逛，因天氣炎熱便提議到內灣橋下的油羅溪戲水，但才下去玩水不到半小時便傳出意外，劉姓及曾姓男學生（17歲）被另外2名在岸邊的張姓和王姓男學生（17歲）發現入水後遲遲未浮出水面。
張姓及王姓學生表示，當時只是看劉同學和曾同學往橋墩旁的水池游去，因現場水流並不湍急，認為不會有危險，沒想到才一轉身再看，就發現同學疑似潛入水底沒有起來，雖然在岸邊不斷喊他們的名字卻沒有見2人浮出水面，才向119報案。
據了解，4人為國中同學感情十分要好，雖高中分別就讀仰德中學及東泰中學，但升上高二後仍時常聯絡相約出遊，沒想到這次竟遇上死劫，而其中劉姓男學生更是家中獨子，家屬接獲噩耗情緒崩潰、難以接受。
據目擊民眾表示，當時溺水的2人被救上岸時，呈互相環抱姿勢，且聽見現場救護人員宣布OHCA；劉姓學生救起後被送往竹東榮民醫院急救、曾姓學生則是被送往竹東台大醫院急救，但2人仍在下午4時許雙雙宣布急救無效身亡。
新竹縣消防局表示，警消是在下午2點17分接獲報案，並在3時許將人拉離水面，溺水學生疑似是遭橋墩旁形成的漩渦拉進深潭底部無法脫困，現場水深超過3米；目前橫山警方已通知家屬前往派出所製作筆錄，將進一步釐清溺水原因。
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