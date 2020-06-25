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影／平溪望古瀑布潛水男失蹤找到了 救起無生命跡象
28歲林姓男子一家5口到新北市平溪區望古瀑布玩水，今天下午3點多林男被發現浮潛後沒有上來，家人遍尋不著懷疑失蹤，消防人員緊急搜尋，下午5點找到人，救起時無呼吸心跳，沒有生命跡象，送醫搶救中。
林姓一家5人，父母帶著3個小孩到平溪區望古瀑布玩水，失蹤的林姓男子是大兒子，年紀28歲。下午3點45分，林父報案指兒子在瀑布浮潛後未上岸，擔心發生危險，緊急向110報案，瑞芳警分局及新北市消防局人員都趕至搜救。
下午5點救援人員尋獲林男，緊急抬救上岸，但沒有呼吸、心跳等生命跡象，送八堵礦工醫院搶救。消防人員表示，林姓頭部沒有外傷，疑似自由潛水時發生意外。
警方調查，林姓一家5口從三重前來遊玩，溺水者是大兒子，疑要練習潛水但是下去後就沒消息，家屬趕緊報案。
消防局第六大隊表示，家屬指林男獨自在附近練習浮潛，後來家人一直找不到失蹤者，派遣大隊，分隊及重裝潛水人員前往搜尋。
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