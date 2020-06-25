花蓮水源地跳水不慎滑倒撞傷 17歲少女送醫救治

花蓮縣一名17歲陳姓少女，今天到秀林鄉水源地戲水，要跳水時不慎滑倒，撞到石面掉下水，造成嘴巴腫起流血，後背部疼痛，消防人員趕到，將她送醫救治。

花蓮縣消防局下午3時接獲報案，指水源地上游有人跳水受傷，趕到現場救治。到場後發現少女是準備跳水時，不小心滑倒，臉部撞到石頭，才會落水。

少女嘴巴處血腫，後背部疼痛，沒有生命危險。消防人員初步處理後，將她抬上擔架，由救護車送往花蓮慈濟醫院治療。