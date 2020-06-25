快訊

日籍確診女接觸者 109人採檢結果出爐了

平溪望古瀑布浮潛男找到了 無生命跡象送醫搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹內灣大橋驚傳2高中生跳水後溺水 無生命跡象急送醫

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣橫山鄉今天下午傳出2名男高中生溺水意外，據了解為同學一行4人相約前往油羅溪內灣大橋下戲水，其中2人卻因不諳水性從高處往深潭跳水後，隨即失去蹤影；警消獲報將人救上岸後，2人皆已失去呼吸心跳，目前已緊急送往醫院急救。

據了解，意外發生在下午2時許，戲水的4名男高中生在內灣大橋下的溪邊戲水，還提議跳水游玩，其中2人從岸邊跳入深潭後，竟然遲遲沒有浮上水面，另外2名同學才慌忙報警，消防單位立即出動竹東、橫山及尖石等分隊12人前往救援。

救援人員抵達現場從水中將溺水的2人拉上岸時，2名溺水的高中生皆已經沒了呼吸心跳，分別緊急送往竹東榮民醫院及竹東台大醫院急救；目前警消正在了解溺水原因及經過，同時通知家屬前往醫院了解。

警消獲報抵達內灣大橋下，將溺水的2名高中生救上岸，但皆已沒呼吸心跳，目前已緊急送往醫院急救。記者巫鴻瑋／翻攝
警消獲報抵達內灣大橋下，將溺水的2名高中生救上岸，但皆已沒呼吸心跳，目前已緊急送往醫院急救。記者巫鴻瑋／翻攝

警消獲報抵達內灣大橋下，將溺水的2名高中生救上岸，但皆已沒呼吸心跳，目前已緊急送往醫院急救。記者巫鴻瑋／翻攝
警消獲報抵達內灣大橋下，將溺水的2名高中生救上岸，但皆已沒呼吸心跳，目前已緊急送往醫院急救。記者巫鴻瑋／翻攝

溺水 內灣

延伸閱讀

天熱戲水消暑 國小剛畢業女學童烏來玩水不慎溺水

夏日紛傳溺水案件 台南消防局呼籲家長注意孩子動向

新店屈尺壩驚傳少年溺水 救起已無生命跡象

北市大泳池驚傳溺水意外 男大生命危獲救

相關新聞

影／平溪望古瀑布潛水男失蹤找到了 救起無生命跡象

28歲林姓男子一家5口到新北市平溪區望古瀑布玩水，今天下午3點多林男被發現浮潛後沒有上來，家人遍尋不著懷疑失蹤，消防人員...

平溪望古瀑布男獨自練習浮潛失蹤 潛水人員搜救

林姓男子與家人一起到新北市平溪望古瀑布玩水，下午近3點多，他獨自在附近練習浮潛，沒有穿救生衣，後來家人一直找不到人，懷疑...

新竹內灣大橋驚傳2高中生跳水後溺水 無生命跡象急送醫

新竹縣橫山鄉今天下午傳出2名男高中生溺水意外，據了解為同學一行4人相約前往油羅溪內灣大橋下戲水，其中2人卻因不諳水性從高...

影／富貴角外海火燒船！8船員跳海驚險逃生 友船救起

基隆正濱漁港一艘漁船今天凌晨在富貴角外海發生火燒船，船上8名船員跳海求生，由附近友船先行救起，均無大礙。海巡船艇前往滅火...

嚇死人！眼鏡蛇躲廚房流理台下 婦煮午餐慘遭咬傷

天氣炎熱，蛇類最近出沒頻繁。家住台中市清水區的許姓婦人今日煮午餐時，慘遭躲在廚房流理台下的眼鏡蛇咬傷，家人趕緊打119報...

花蓮水源地跳水不慎滑倒撞傷 17歲少女送醫救治

花蓮縣一名17歲陳姓少女，今天到秀林鄉水源地戲水，要跳水時不慎滑倒，撞到石面掉下水，造成嘴巴腫起流血，後背部疼痛，消防人...

台北市連日發生2件車輛遭毀案 皆因酒醉衝動惹禍

台北市近日接連發生民眾車輛遭人毀損案件，警方獲報後展開調查，發現涉嫌人皆是因酒後衝動所為，兩名車主事後皆不提告；警方提醒...

交往被投反對票！暴怒男「亮甩棍」嚇女友爸 網狂酸

就是要在一起！高雄市盧姓男子不滿女友父親反對交往，暴怒狂吼叫囂，還當街亮出違禁的甩棍威嚇，驚動來往民眾圍觀、側錄火爆場景...

台中馬武佐野郡山森林大火延燒2.8公頃 直升機投水灌救

台中市武陵農場對面的馬武佐野群山昨天下午發生森林火災，火勢持續延燒，目前已延燒約2.8公頃，東勢林區管理處、退輔會及雪霸...

假古董回收名義行竊盜之實 竹崎警破獲3人偷茶集團

嘉義縣阿里山高山茶春茶競賽5月剛結束，台中市41歲張姓男子、37歲張姓男子與26歲林姓男子等人突發奇想，穿著「萬物接收」...

World Gym健身遭器材刺傷 男提告負責人過失傷害不成

王姓男子到健身房練肌肉，卻遭器材脫線的鋼絲刺傷，他提告健身房林姓負責人過失傷害，士林地檢署偵結，認為王逾越該器材的適合操...

列車上狂言「殺全車旅客」 男子疑似有身心狀況

今早7點多台鐵103次自強號列車，疑似有名39歲古姓男子揚言「殺全車旅客」，列車長接獲民眾反映並報警，網友也在台大ptt...

熱門新聞

愛河分屍案偵破！欠老遊民10萬 無業男涉掐頸勒斃痛下殺手

嬌弱女遭壯漢襲胸 胸罩被扯掉 當街春光外露

一張照片開罰45000元 理由騎士驚呼：常看到...剛知道會罰

台南安平運河發現男浮屍 警方追查身分和死因

新竹內灣大橋驚傳2高中生跳水後溺水 無生命跡象急送醫

輕賤人命！撞死少年要求分期賠償 隔月直接買百萬LEXUS

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。