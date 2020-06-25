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新竹內灣大橋驚傳2高中生跳水後溺水 無生命跡象急送醫
新竹縣橫山鄉今天下午傳出2名男高中生溺水意外，據了解為同學一行4人相約前往油羅溪內灣大橋下戲水，其中2人卻因不諳水性從高處往深潭跳水後，隨即失去蹤影；警消獲報將人救上岸後，2人皆已失去呼吸心跳，目前已緊急送往醫院急救。
據了解，意外發生在下午2時許，戲水的4名男高中生在內灣大橋下的溪邊戲水，還提議跳水游玩，其中2人從岸邊跳入深潭後，竟然遲遲沒有浮上水面，另外2名同學才慌忙報警，消防單位立即出動竹東、橫山及尖石等分隊12人前往救援。
救援人員抵達現場從水中將溺水的2人拉上岸時，2名溺水的高中生皆已經沒了呼吸心跳，分別緊急送往竹東榮民醫院及竹東台大醫院急救；目前警消正在了解溺水原因及經過，同時通知家屬前往醫院了解。
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