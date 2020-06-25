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台北市連日發生2件車輛遭毀案 皆因酒醉衝動惹禍

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市近日接連發生民眾車輛遭人毀損案件，警方獲報後展開調查，發現涉嫌人皆是因酒後衝動所為，兩名車主事後皆不提告；警方提醒，民眾酒後滋事恐吃上官司，飲酒過量得不償失。

6月22日從台中北上洽公的林姓男子，當晚將特斯拉愛車停放在台北市中正區一處路邊停車格內，卻在深夜11時許遭到一名男子接近，並反折汽車後照鏡；林男事後因急著返回台中，便向案發地轄區博愛路派出所簡單備案後離開。

警方獲報後調閱現場監視器畫面，發現一名38歲廖姓男子涉有重嫌，經警方通知到案，廖男表示，當晚是喝醉酒經過林男車輛，隨意扳動後照鏡，但並無故意破壞的意思，對此林男事後未提告。

時隔26小時，台北市萬華區也發生類似案件。29歲的宋姓男子發現，自己停放在桂林路246巷內的電動車無故遭人推倒，氣得他自行向住家附近的民眾調取監視器畫面，發現是一名男子在6月24日凌晨1時許所為，對方先是接近該輛電動車，不久後突然將其踹倒。

因宋男將相關監視器畫面上傳網路，提醒附近住戶小心這名「毀車男」，轄區華江派出所獲悉後展開調查，並於今日上午掌握一名59歲江姓男子涉有重嫌。

經警方上門詢問後，江男表示，他是該處住戶，昨晚是因宋男車輛正好停在他住家出入口，因酒後返家時，不滿出入不便，才一時氣憤將車輛踹倒，事後深感後悔及抱歉。

警方表示，宋男事後願意與江男和解，並未提告。但仍要嚴正提醒，民眾切勿過量飲酒，酒後滋事將引起不必要糾紛，甚至將吃上官司，得不償失。

29歲的宋姓男子停放在桂林路246巷內的電動車無故遭人推倒。記者李隆揆／翻攝
29歲的宋姓男子停放在桂林路246巷內的電動車無故遭人推倒。記者李隆揆／翻攝
江男踹倒宋男停放在路邊的電動車。記者李隆揆／翻攝
江男踹倒宋男停放在路邊的電動車。記者李隆揆／翻攝
廖男反折林男愛車後照鏡。記者李隆揆／翻攝
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北市 特斯拉

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