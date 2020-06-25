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交往被投反對票！暴怒男「亮甩棍」嚇女友爸 網狂酸
就是要在一起！高雄市盧姓男子不滿女友父親反對交往，暴怒狂吼叫囂，還當街亮出違禁的甩棍威嚇，驚動來往民眾圍觀、側錄火爆場景，地方社群「梓官人」瘋傳「喊破喉嚨都沒打起來⋯蚵仔寮糾紛」。警方介入查辦，認定盧男持公告查禁的甩棍，雖然沒鬥毆，但仍違反社會秩序維護法，詢後擬依法移送岡山簡易庭裁處。
據了解，20多歲盧男跟未成年女友交往，卻始終沒得到女友父親首肯。日前，女方父親又看到盧男跟女兒走在一起，盛氣直說「我就是不要你跟我女兒在一起啦」，一句話戳中盧男怒點，重摔安全帽後，掏出甩棍連環飆罵「X三小啊」，盧男女友也在現場。
路人眼看雙方衝突一觸即發，紛紛出手勸阻、將兩人拉開，盧男卻還不斷作勢威嚇、叫囂，全程都被民眾側錄PO上網，還嘲諷說「喊破喉嚨都沒打起來」。
消息輾轉傳到警方手中，已介入查辦。據悉，警方已通知女方父親到案說明，但盧男手機一直關機，還未能連絡上，將發通知書通知到案說明；初步調查，盧男違法持有甩棍，已涉嫌攜帶經主管機關公告查禁之器械，警方擬依違反社會秩序維護法追究，依法可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。
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