台中馬武佐野郡山森林大火延燒2.8公頃 直升機投水灌救

台中市武陵農場對面的馬武佐野群山昨天下午發生森林火災，火勢持續延燒，目前已延燒約2.8公頃，東勢林區管理處、退輔會及雪霸國家公園管理處動員上山協助滅火，同時空勤總隊支援直升機持續空中灌灑，已投水超過40次，防止火勢再擴大。

東勢林管處表示，由於氣候炎熱，天乾物燥，加上現場風勢帶動火勢延燒，撲救不易，森林護管員克服險峻地形，忍受火場高溫於火場東、西、南側開闢防火線共550公尺，並移除燃料及處理燃燒未熄的樹頭；空中勤務總隊也出動3架直升機接力進行空中灌灑作業，每次吊掛2公噸的水，已投水超過40次，陸空聯合持續撲救中。

東勢林管處指出，目前火災發生原因尚未釐清，待火勢撲滅後，交由警消單位蒐證確認起火原因。

台中市武陵農場對面的馬武佐野群山昨天下午發生森林火災，火勢持續延燒，目前已延燒約2.8公頃。圖／東勢林管處提供

空中勤務總隊出動3架直升機接力進行空中灌灑作業，每次吊掛2公噸的水，已投水超過40次。圖／東勢林管處提供