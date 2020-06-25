預防平房室住宅發生火災 台南市推廣裝住警器因應

平房式住宅屬於燃燒快速建築物，為預防火災造成重大傷亡，台南市消防局已向財政及稅務局索取平房式住宅清冊，將平房式住宅納入住警器補助對象，協請里長針對木造平房優先協助安裝住警器，並通報各大隊分隊加強防火宣導，以使住警器設置更深入各里弱勢家庭，降低火災傷亡。

台南市消防局說，針對高風險族群低收入戶、獨居長者、身心障礙者等弱勢族群居住處所作補助，現在凡具有上述身分及居住平房式住宅的朋友，可免費補助住警器，請持身份證或其他證明文件，至所在消防分隊申請配發，7月份起結合各區公所與各里里長配發住警器給各補助對象，每戶以1顆為限。

6月23日凌晨2點55分獲報，關廟區四維街一處民宅發生火警，約40分鐘後將火勢撲滅，搜索火場時在屋內找到2名大人2名兒童，已明顯死亡，另有2名大人受傷。

根據消防局統計，107年火災案件數約3仟600件，108年度2仟200多件，今年109年1至5月近千件，其中2件住宅火災共造成2人喪生，住家都無安裝住宅用火災警報器；另外6件住宅火災，其住家已安裝住警器，住警器偵測到濃煙並發出尖銳警報聲響，共幫助9位民眾及早發現火災而順利逃生。