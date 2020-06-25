影／富貴角外海火燒船！8船員跳海驚險逃生 友船救起

交通規則要遵守否則會遭罰款，但是有部份的規則可能要多留意，否則很可能會漏掉，增加風險，有民眾日前行經一處平交道，停在「網狀線區」等火車通過，沒想到被檢舉開罰15000元，他才驚呼「剛知道這樣會罰」，引起許多網友熱議。

2020-06-25 09:25