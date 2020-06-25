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影／富貴角外海火燒船！8船員跳海驚險逃生 友船救起
基隆正濱漁港一艘漁船今天凌晨在富貴角外海發生火燒船，船上8名船員跳海求生，由附近友船先行救起，均無大礙。海巡船艇前往滅火救援，起火原因疑為機艙電線走火，但還要進一步調查。
今天凌晨3時10分，海巡署第北基巡防區指揮部接獲基隆漁業電台轉，「益大10」漁船船長通報，「益大606」船在富貴角北方約21浬處，疑似因電線走火發生火燒船，船上人員1名台籍、3陸籍、4印尼籍船員，均已由「益大10」先行救起，人員均安。
北基巡防區立即調派基隆海巡隊3555艇前往救援，海巡隊3555巡防艇在凌晨5時許抵達現場，發現「益大606」漁船火勢猛烈，船艇立即噴水滅火，海巡隊並緊急調派100噸艇緊急出勤前往協助，2艘巡防艇於中午11時許將火勢控制，並與「益大10」漁船持續在旁戒護，起火原因尚待釐清。
據指出，失火船「益大606」是在19日晚間6點多出正濱漁港。救援友船「益大10」是在23日下午3點多，也是從正濱漁港出港，漁船受損嚴重，起火原因還待調查，8名船員獲救都無大礙。
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