假古董回收名義行竊盜之實 竹崎警破獲3人偷茶集團

嘉義縣阿里山高山茶春茶競賽5月剛結束，台中市41歲張姓男子、37歲張姓男子與26歲林姓男子等人突發奇想，穿著「萬物接收」字樣古董回收T恤，藉古物、家具回收名義，至嘉義縣山區住宅偷竊茶葉、現金，嘉縣警局竹崎分局組成專案小組，23日逮捕3名嫌犯，依竊盜罪擴大偵辦中。

竹崎分局表示，本月17、18日瑞里派出所、太平派出所轄內屢傳住宅竊盜案，被害人被偷走共470台斤茶葉與11萬多元現金，警方透過現場採集證據及周邊監視器畫面鎖定白色轎車的張姓車主，但嫌犯3人犯案後多次變換交通工具、路線以躲避查緝。

嫌犯3人23日再次前往嘉義縣梅山鄉山區尋找做案目標時，專案小組發現可疑車輛，當場查獲車內作案工具如手套、萬能鑰匙、鈑手、鐵橇等，並前往嫌犯位於台中市、南投縣的租屋處找回被害人失竊的470台斤茶葉及6000元贓款。