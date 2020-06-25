聽新聞
test
0:00 / 0:00
假古董回收名義行竊盜之實 竹崎警破獲3人偷茶集團
嘉義縣阿里山高山茶春茶競賽5月剛結束，台中市41歲張姓男子、37歲張姓男子與26歲林姓男子等人突發奇想，穿著「萬物接收」字樣古董回收T恤，藉古物、家具回收名義，至嘉義縣山區住宅偷竊茶葉、現金，嘉縣警局竹崎分局組成專案小組，23日逮捕3名嫌犯，依竊盜罪擴大偵辦中。
竹崎分局表示，本月17、18日瑞里派出所、太平派出所轄內屢傳住宅竊盜案，被害人被偷走共470台斤茶葉與11萬多元現金，警方透過現場採集證據及周邊監視器畫面鎖定白色轎車的張姓車主，但嫌犯3人犯案後多次變換交通工具、路線以躲避查緝。
嫌犯3人23日再次前往嘉義縣梅山鄉山區尋找做案目標時，專案小組發現可疑車輛，當場查獲車內作案工具如手套、萬能鑰匙、鈑手、鐵橇等，並前往嫌犯位於台中市、南投縣的租屋處找回被害人失竊的470台斤茶葉及6000元贓款。
竹崎警分局長謝政憲表示，嘉義縣梅山鄉太平、瑞里等山區為茶葉產區，茶葉行情價格看漲，因此該集團鎖定山區高單價茶葉行竊，警方已規畫轄內防竊勤務，請民眾注意防範該類竊盜手法案件。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言