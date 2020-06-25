快訊

昨確診日籍女不列本土病例 指揮中心曝原因

國五狂塞28小時持續中 遊客嘆：到宜蘭吃消夜變吃早點了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假古董回收名義行竊盜之實 竹崎警破獲3人偷茶集團

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣阿里山高山茶春茶競賽5月剛結束，台中市41歲張姓男子、37歲張姓男子與26歲林姓男子等人突發奇想，穿著「萬物接收」字樣古董回收T恤，藉古物、家具回收名義，至嘉義縣山區住宅偷竊茶葉、現金，嘉縣警局竹崎分局組成專案小組，23日逮捕3名嫌犯，依竊盜罪擴大偵辦中。

竹崎分局表示，本月17、18日瑞里派出所、太平派出所轄內屢傳住宅竊盜案，被害人被偷走共470台斤茶葉與11萬多元現金，警方透過現場採集證據及周邊監視器畫面鎖定白色轎車的張姓車主，但嫌犯3人犯案後多次變換交通工具、路線以躲避查緝。

嫌犯3人23日再次前往嘉義縣梅山鄉山區尋找做案目標時，專案小組發現可疑車輛，當場查獲車內作案工具如手套、萬能鑰匙、鈑手、鐵橇等，並前往嫌犯位於台中市、南投縣的租屋處找回被害人失竊的470台斤茶葉及6000元贓款。

竹崎警分局長謝政憲表示，嘉義縣梅山鄉太平、瑞里等山區為茶葉產區，茶葉行情價格看漲，因此該集團鎖定山區高單價茶葉行竊，警方已規畫轄內防竊勤務，請民眾注意防範該類竊盜手法案件。

台中市41歲張姓男子、37歲張姓男子與26歲林姓男子等人穿著「萬物接收」字樣古董回收T恤，藉古物、家具回收名義，至嘉義縣山區住宅偷竊茶葉、現金，遭警方查獲。記者陳玫伶／翻攝
台中市41歲張姓男子、37歲張姓男子與26歲林姓男子等人穿著「萬物接收」字樣古董回收T恤，藉古物、家具回收名義，至嘉義縣山區住宅偷竊茶葉、現金，遭警方查獲。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣警局竹崎分局日前破獲3人茶葉竊盜集團，共找到470台斤茶葉及6000元贓款。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣警局竹崎分局日前破獲3人茶葉竊盜集團，共找到470台斤茶葉及6000元贓款。記者陳玫伶／翻攝

茶葉 嘉義 竊盜

延伸閱讀

新竹東方美人茶夏季評鑑開跑 已成全台最具代表性賽事

探索茶品美妙的感官旅程 臺大進修推廣學院「茶葉官能專業鑑定人員培訓班」熱情招生中

紅茶咖啡因一定比綠茶高？發酵程度和咖啡因成正比嗎

炒作天剛股票 古董張判刑4年定讞

相關新聞

影／富貴角外海火燒船！8船員跳海驚險逃生 友船救起

基隆正濱漁港一艘漁船今天凌晨在富貴角外海發生火燒船，船上8名船員跳海求生，由附近友船先行救起，均無大礙。海巡船艇前往滅火...

假古董回收名義行竊盜之實 竹崎警破獲3人偷茶集團

嘉義縣阿里山高山茶春茶競賽5月剛結束，台中市41歲張姓男子、37歲張姓男子與26歲林姓男子等人突發奇想，穿著「萬物接收」...

World Gym健身遭器材刺傷 男提告負責人過失傷害不成

王姓男子到健身房練肌肉，卻遭器材脫線的鋼絲刺傷，他提告健身房林姓負責人過失傷害，士林地檢署偵結，認為王逾越該器材的適合操...

台中馬武佐野郡山森林大火延燒2.8公頃 直升機投水灌救

台中市武陵農場對面的馬武佐野群山昨天下午發生森林火災，火勢持續延燒，目前已延燒約2.8公頃，東勢林區管理處、退輔會及雪霸...

列車上狂言「殺全車旅客」 男子疑似有身心狀況

今早7點多台鐵103次自強號列車，疑似有名39歲古姓男子揚言「殺全車旅客」，列車長接獲民眾反映並報警，網友也在台大ptt...

台61線漢寶路段火燒車 濃煙嚇人駕駛自行脫困

一輛大型吊車今天上午在彰化縣台61線185公里漢寶交流道北上路段出現火煙，駕駛發現後趕緊打119求救，彰化縣消防局出動8...

一排浪浪馬路躺平疑遭虐殺 彰化縣動物防疫所追查兇手

彰化縣臉書社群「二林人的大小事」今天有張姓網友PO文，指稱芳苑鄉三合村立信街，出現一排死亡流浪狗，疑似遭虐殺。芳苑警分局...

台61線漢寶匝道口火燒工程吊車 司機走下車幸無人傷亡

端午連假交通流量大，西濱快速道路北上的漢寶匝道口今天上午發生火燒車，一輛工程吊車疑因引擎自燃，司機下車逃生，無人傷亡，目...

男子列車上狂言「殺全車旅客」？ 無證人指證警只能強制帶下車

今早7點多台鐵103次自強號列車，有名39歲古姓男子疑似揚言「殺全車旅客」，列車長接獲民眾反映並報警，網友也在台大ptt...

一張照片開罰45000元 理由騎士驚呼：常看到...剛知道會罰

交通規則要遵守否則會遭罰款，但是有部份的規則可能要多留意，否則很可能會漏掉，增加風險，有民眾日前行經一處平交道，停在「網狀線區」等火車通過，沒想到被檢舉開罰15000元，他才驚呼「剛知道這樣會罰」，引起許多網友熱議。

台東疑疲勞駕駛 轎車越過邊坡險衝入大海卡礁石上

台東省道台11線99.5公里處，今天凌晨4點40分發生一輛由北向南行駛轎車衝入海岸。整輛車卡在礁石上動彈不得，車上2名男...

屏東分局教官開賓士出入應召站 記一大過、調恆春分局

屏東縣警局督察科與屏東警分局23日持搜索票查緝以民宅為掩護色情應召站，當場發現「自己人」屏東分局二組一線三星技術教官盧姓...

熱門新聞

愛河分屍案偵破！欠老遊民10萬 無業男涉掐頸勒斃痛下殺手

嬌弱女遭壯漢襲胸 胸罩被扯掉 當街春光外露

一張照片開罰45000元 理由騎士驚呼：常看到...剛知道會罰

頭份暖警打氣給希望度難關 違規女：你就是天下第一帥

台南安平運河發現男浮屍 警方追查身分和死因

國道3號西湖路段大貨車起火 駕駛逃生送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。