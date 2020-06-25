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World Gym健身遭器材刺傷 男提告負責人過失傷害不成
王姓男子到健身房練肌肉，卻遭器材脫線的鋼絲刺傷，他提告健身房林姓負責人過失傷害，士林地檢署偵結，認為王逾越該器材的適合操作方式，遭傷與林無關，予以林不起訴處分。
今年4月1日早上7點多，王到「World Gym世界健身俱樂部—台北淡水店」健身，他使用八站式滑輪機訓練，結束時用右手將繩索歸位，左手卻握住繩索中間銀色鋼索部分，試圖輔助，遭脫線鋼絲刺傷，造成食指第三節有0.5公分破皮流血。
26歲林姓女負責人辯稱，事發後，有請廠商到場評估器材，認為沒有損壞，無須更換，是王姓會員操作不當才受傷。
檢察官勘驗健身房內監視器錄影畫面，發現王結束訓練時，將握住繩索的右手往左方機台靠近，左手順勢捏握繩索中間鋼索部分，遭鋼索露出的鋼絲刺傷。
檢察官指出，該繩索頂端可裝上不同類型的握把，也有設計容許手掌接觸的黑色橡膠，使用者可選擇不同握距、材質的握把，或是握住黑色橡膠位置，再看想要鍛鍊的肌群進行不同動作。
若使用者抓住繩索中銀色鋼索部分，該處直徑偏細，且無任何止滑設計，不符合正常使用動作。
檢察官認為，使用者在操作器材時，若逾越器材使用的合理範圍，自然有一定風險；王沒有必要使用左手抓住銀色鋼索，協助繩索歸位，且遭刺傷也無林無關，予以林不起訴處分。
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