端午吃粽防噎 消防署教哈姆立克法急救

每逢端午節必吃美食就是粽子。本報資料照片

端午節來臨，許多民眾應景吃粽，消防署今天提醒，糯米黏稠，易發生異物哽塞情形，民眾若目擊他人噎到，可運用哈姆立克法等6招即時急救處理。

消防署在臉書發布教學圖文，提醒民眾，吃粽子記得細嚼慢嚥，否則噎到恐造成呼吸道輕微或嚴重堵塞，使呼吸困難、死亡，因此學會異物哽塞處理原則，能助民眾在緊急時刻救人一命。

消防署建議，遇異物哽塞時，首先需要立即撥打119救護專線報案。

接著，若病人能有力咳嗽，則可予以鼓勵，切勿干擾。

但若病人呼吸道哽塞嚴重，則開始以哈姆立克法急救，直到異物被咳出為止。呼吸道哽塞嚴重的徵象為：咳嗽變得無聲、呼吸變喘、出現喘鳴聲、發紺、甚至失去意識。

再來，消防署表示，實施哈姆立克法時，要讓病人倚靠在自己身上，一手握拳、一手抱住，對上腹部正中線用力按壓，直到異物被排除或是病人失去意識。

若病人體型較胖或為孕婦，建議按壓胸部；病人為1歲以下嬰兒，則可使用拍背壓胸法。

最後，若病人已失去意識，或在哈姆立克法施救中失去意識，消防署表示，要改讓病人平躺，並開始進行心肺復甦術；若在過程中看到異物出現在病人口腔，可嘗試用手指移除。