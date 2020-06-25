列車上狂言「殺全車旅客」 男子疑似有身心狀況

今早7點多台鐵103次自強號列車，疑似有名39歲古姓男子揚言「殺全車旅客」，列車長接獲民眾反映並報警，網友也在台大ptt八卦版貼文表示「有人揚言殺全車旅客」，列車停靠中壢火車站時，鐵路警察將古男帶下車，他向警方自稱有身心相關狀況；由於無證人指證，經詢問古男年籍資料後，讓他搭乘另一班火車回家，並通知其家屬自行約制，也持續追蹤確定古男返家。

警方表示，今早7點多接獲報案，有旅客於自強號列車在桃園車站起時向列車長反映，有名男子疑似大聲喧嘩，說要危害其他旅客安全，列車長當下通報中壢鐵道警察，並留在男子一旁觀察，隨後在列車停靠中壢火車站後，將古男帶下車。

經詢問後，古男矢口否認講過此話，且列車長並未發現古男有不法情形，檢舉民眾事後也早已不知去向，同車旅客也沒有人不願出面指證，警方苦於無證人，經詢問年籍資料，安撫古男情緒，讓他搭乘另一部5501次莒光號列車返家休息，也與其家屬保持聯絡，要求自行約制，並持續追蹤確定古男順利返家。

據悉，39歲古姓男子家住新北市土城區，當時搭車準備前往苗栗通霄。疑似有身心相關狀況，曾向社會局申請過手冊，但未完成手續。古男也向警方自稱有身心相關狀況。