聽新聞
test
0:00 / 0:00
台61線漢寶路段火燒車 濃煙嚇人駕駛自行脫困
一輛大型吊車今天上午在彰化縣台61線185公里漢寶交流道北上路段出現火煙，駕駛發現後趕緊打119求救，彰化縣消防局出動8輛消防車、19名消防人員到場搶救，幸好沒有人傷亡。
消防局指出，今天10點13分受理報案，一輛大型吊車在漢寶交流道斜坡上起火燃燒，駕駛第一時間已自行脫困、無人員受傷，救災人員搶救近11點控制火勢撲滅。
經了解，40歲何姓駕駛大型吊車，當時正要從西濱快芳苑路段往線西，車輛卻起火燃燒，頓時濃煙密布，從遠處就能看見濃煙，火勢讓車輛受損嚴重，詳細起火原因還要調查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言