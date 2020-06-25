台61線漢寶路段火燒車 濃煙嚇人駕駛自行脫困

一輛大型吊車今天上午在彰化縣台61線185公里漢寶交流道北上路段出現火煙，駕駛發現後趕緊打119求救，彰化縣消防局出動8輛消防車、19名消防人員到場搶救，幸好沒有人傷亡。

消防局指出，今天10點13分受理報案，一輛大型吊車在漢寶交流道斜坡上起火燃燒，駕駛第一時間已自行脫困、無人員受傷，救災人員搶救近11點控制火勢撲滅。