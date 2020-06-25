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台61線漢寶路段火燒車 濃煙嚇人駕駛自行脫困

聯合報 / 記者林敬家簡慧珍／彰化即時報導

一輛大型吊車今天上午在彰化縣台61線185公里漢寶交流道北上路段出現火煙，駕駛發現後趕緊打119求救，彰化縣消防局出動8輛消防車、19名消防人員到場搶救，幸好沒有人傷亡。

消防局指出，今天10點13分受理報案，一輛大型吊車在漢寶交流道斜坡上起火燃燒，駕駛第一時間已自行脫困、無人員受傷，救災人員搶救近11點控制火勢撲滅。

經了解，40歲何姓駕駛大型吊車，當時正要從西濱快芳苑路段往線西，車輛卻起火燃燒，頓時濃煙密布，從遠處就能看見濃煙，火勢讓車輛受損嚴重，詳細起火原因還要調查。

彰化縣台61線185公里漢寶交流道北上路段上午出現火車燒。記者林敬家／翻攝
彰化縣台61線185公里漢寶交流道北上路段上午出現火車燒。記者林敬家／翻攝
彰化縣台61線185公里漢寶交流道北上路段上午出現火車燒，彰化消防局出動救援。記者林敬家／翻攝
彰化縣台61線185公里漢寶交流道北上路段上午出現火車燒，彰化消防局出動救援。記者林敬家／翻攝
彰化縣台61線185公里漢寶交流道北上路段上午出現火車燒，遠處就能看見濃煙。記者林敬家／翻攝
彰化縣台61線185公里漢寶交流道北上路段上午出現火車燒，遠處就能看見濃煙。記者林敬家／翻攝
彰化縣台61線185公里漢寶交流道北上路段上午出現火車燒，彰化消防局出動救援。記者林敬家／翻攝
彰化縣台61線185公里漢寶交流道北上路段上午出現火車燒，彰化消防局出動救援。記者林敬家／翻攝

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