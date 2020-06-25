端午連假交安不打烊 北市警加強疏導

端午連假今天登場，台北市警察局針對轄內觀光景點、賣場和商圈周邊增派疏導崗位，像是文山第一分局就加強台北市立動物園周邊交通疏導，萬華分局也強化轄內重點路口交安宣導。

為因應今起至28日的端午節連續假期返鄉、出遊人車潮，台北市警察局交通警察大隊透過新聞稿指出，高公局今天上午7時至中午12時將對國道1號南下實施高乘載管制，其中，北市管制點共計有8處。

此外，端午連假期間也將對轄內各觀光遊憩景點、大型百貨賣場及商圈周邊道路增派疏導崗位，以維持交通秩序，建議民眾儘量搭乘大眾運輸或接駁專車。

文山一分局也表示，昨天在連假前夕已在轄內重要路口編排勤務人員加強交通疏導工作；另因台北市立動物園在連假期間仍維持上午8時30分至下午4時開放入園、下午5時閉園，也派員在開園時段執行動物園及貓空觀光茶園周邊交通疏導勤務、路況查報。

萬華分局近日也針對轄區易發生交通事故肇事路口「西藏路與西園路口」，執行「路口禮讓慢看聽、開車騎車最安全」交通安全宣導，以強化防制此路段發生交通事故。

根據萬華分局統計，分析今年度轄區內車禍件數，「西園路與西藏路口」為今年第2季的第一名肇事路口，其次還有「萬大路與西藏路口」「康定路與內江路口」等，所以特別針對易肇事違規態樣、肇因重點執法，規劃轄內各派出所及交通分隊交通事故防制作為，以降低交通事故發生。

相關執法重點對象，包括高齡行人和年輕機車騎士族群，並以交通重大違規酒駕、超速、違反號誌管制及行車不禮讓行人等肇因重點執法；並透過交通安全宣導活動提醒民眾防禦駕車觀念與行人行經路口切記需要左右察看有無來車，以確保交通安全。

由於「2020台北端午龍舟錦標賽」活動今、明兩天在大佳河濱公園舉行，交通警察大隊表示，活動期間的上午8時至下午4時將對7至10號水門間區域進行交通管制，8至9號水門管制期間僅允許特種車輛或持通行證車輛進入，提醒民眾避開管制路段。