端午節香菇夯 海巡查獲澎漁船走私

端午節期間，香菇需求量大，澎湖籍「合順勝」漁船涉嫌私運2000公斤中國大陸香菇，昨天在澎湖目斗嶼海域被澎湖查緝隊與海巡隊聯合查獲，船長等3人由海巡偵辦中。

海巡署偵防分署澎湖查緝隊澎湖海巡隊昨天深夜接獲線報，出動海巡隊巡防艇在澎湖北海在目斗嶼西北方18浬處發現「合順勝」漁船涉嫌私運中國香菇一批，今天清晨人船一併押返馬公。

由於中國是武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫區，澎湖縣政府嚴令與陸船海上交易或接觸，以免病毒傳入，今早押返後，海巡人員全副武裝搬運私貨與清點，衛生局人員依法向船長等人告知依法須進行居家檢疫。

澎湖海巡隊表示，由於端節期間，香菇市場需求量大，不法漁民趁機私運牟利，昨天查獲的「合順勝」漁船私運中國香菇，共計有118包，每包約17公斤左右，初估在2000公斤左右，市值近百萬元，全案由海巡偵辦中。