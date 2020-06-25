戲水消暑安全第一 台南市展開救援潛水訓練

夏天到了，許多民眾到海邊戲水消暑，為強化防溺訓練，台南市消防局今天在安平區安平漁港海域，辦理救援潛水小組複訓，訓練對象為救援潛水小組70名成員，加強水域搜救能力，並確保潛水救援人員安全。

訓練項目包含，無目擊人命搜索、目標定錨、浮力袋運用等課程；本次訓練以CCIO（救災指揮與管理系統）指揮架構為主軸，建立消防局潛水指揮機制並實施潛水員管控，以作為危險水域救災範例。

市長黃偉哲表示，即將進入暑假期間，市民戲水消暑不要大意，稍一不慎，消失就在一瞬間，要選擇有救生員的水域，市府設置有「台南市水域安全網」網站，包括水域安全影片、活動水域水域遊憩區域、游泳池、水域活動水上嘉年華、獨木舟、遊憩體驗活動等及特色景點等，讓市民朋友在夏季期間能夠安全無虞地享受戲水的樂趣。