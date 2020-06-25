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比疫情前還塞！國5壅塞整夜仍未緩 高公局：超乎預期

109指考社會衝刺／背多分沒用 歷地公3科考點一把抓

影／疫情趨緩老翁散心走失 警政臉部辨認系統建功

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

年逾8旬的林姓老翁，因新冠肺炎疫情久未出門散心，最近疫情風險趨緩，一出門失去方向感，迷失在中市館前路，民眾向中市警一分局員警報警請求協助，員警利利用警政臉部辨識系統，得知他的身分及住所，駕車載他回家。

中市警一分局民權派出所員警於6月21日上午擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱有名老翁在中市館前路綠園道周邊遊蕩，民眾表示該名老翁疑似走失，找不到回家的路，獨自於車水馬龍街上行走，民眾怕發生意外，報案尋求警方協助。

員警獲報後趕緊到場，發現老翁獨自坐在綠園道上，神情恍惚、面容呆滯，已迷途多時，警方趕緊上前關懷詢問。經了解老翁因疫情關係，已經許久未出門散心，老翁直呼:「簡直要悶壞了」，直到最近疫情逐漸趨緩，才敢外出散心，但也不知道是不是太久沒外出，一出門便方向感全失，回過神來發現自己已經在一個陌生的地方。

警安撫老翁之情緒，而當時日正當中，深怕老翁獨自在外會有中暑的危險，決定將老翁帶返所安置，並提供開水給予老翁飲用，讓老翁充分休息、補充體力。

隨後警方利用警政臉部辨識系統，得知8旬林翁身分及住所，發現林翁住所離派出所僅咫尺之間，故發揮為民服務的精神載著林翁返回住家並目送林翁進屋，林翁表示十分感謝警方的協助。

警方呼籲，家中長者若是曾有警方失蹤人口記錄或重大傷病卡等，就可向各區公所申請愛心手鍊，讓年長者隨身攜帶愛心手鍊、證明文件、住址、家屬的聯繫方式等等，讓迷 失的老人及早回家團聚，避免獨自外外發生憾事。

年逾8旬的林姓老翁，一出門失去方向感，迷失在中市館前路，民眾向中市警一分局員警報警請求協助，員警利利用警政臉部辨識系統，得知他的身分及住所，駕車載他回家。圖／警方提供
年逾8旬的林姓老翁，一出門失去方向感，迷失在中市館前路，民眾向中市警一分局員警報警請求協助，員警利利用警政臉部辨識系統，得知他的身分及住所，駕車載他回家。圖／警方提供

老翁 疫情 愛心

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