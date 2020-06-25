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男子列車上狂言「殺全車旅客」？ 無證人指證警只能強制帶下車
今早7點多台鐵103次自強號列車，有名39歲古姓男子疑似揚言「殺全車旅客」，列車長接獲民眾反映並報警，網友也在台大ptt八卦版貼文表示「有人揚言殺全車旅客」，列車停靠中壢火車站時，鐵路警察將古男強制帶下車。
警方表示，今早7點多接獲報案，有旅客於自強號列車在桃園車站起時向列車長反映，有名男子揚言殺全車旅客，列車長當下通報中壢的鐵道警察，並留在男子一旁觀察，警方在列車停靠中壢火車站後，將該名疑似口出狂言的39歲古姓男子帶下車。
古男矢口否認講過此話，且列車長並未親耳聽文古男口出狂言，檢舉民眾事後也早已不知去向，警方苦於無證人指證，經詢問身分後，在月台就無奈將古男放走。警方表示後續仍會繼續調查，也歡迎民眾提供相關事證。
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