快訊

專訪「激怒北韓的男人」：空飄氣球戰術，挑戰金氏王朝？

愛河分屍案偵破！欠老遊民10萬還要借 無業男掐死他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張照片開罰45000元 理由騎士驚呼：常看到...剛知道會罰

聯合新聞網 / 綜合報導

騎士收到罰單後才知道，停在鐵路平交道「黃網狀線區」會被罰款，引起許多網友熱議。 圖／爆料公社
騎士收到罰單後才知道，停在鐵路平交道「黃網狀線區」會被罰款，引起許多網友熱議。 圖／爆料公社
交通規則要確實遵守否則會遭罰款，但是有部份的規則要多留意，不然可能會漏掉，增加風險，日前有網友行經一處鐵路平交道，停在「黃網狀線區」等火車通過，沒想到被民眾檢舉開罰15000元，他才驚呼「剛知道這樣會罰」，引起許多網友熱議。

臉書「爆料公社」有民眾PO出自己罰單，日前騎機車行經高雄市忠孝路平交道時，等候火車通過臨時停車，卻停在了鐵路平交道前的「黃網狀線區」上，有見狀的民眾檢舉投訴，這一臨停，就要花上15000元的代價，他也驚呼「真的剛知道這樣會罰，可是常看到這樣...」，提醒大家要小心。

文章分享後也引起網友熱議「不要講出來，三千億很快就還完了！」、「重點是剛知道這樣會罰？真的是拜託不要騎車，駕照雞腿換的？」、「網狀格本來就要淨空」、「一口氣進帳45000」、「很多愛往網狀線前擠，遇到緊急狀況看往哪裡閃！往前擠快不了多少，只會增加風險。」、「沒有違規就沒有罰單」。

依「道路交通管理處罰條例」第54條規定，平交道範圍含黃色網狀線，在此超、迴、倒車或臨停、停車，都可開罰，停在網狀線罰款機車1萬5千元，汽車3萬4千元，大型車9萬元。若闖越平交道，機車罰6萬7500元，小型車7萬4500元，大型車9萬元。

騎士收到罰單後才知道，停在鐵路平交道「黃網狀線區」會被罰款，引起許多網友熱議。 圖／爆料公社
騎士收到罰單後才知道，停在鐵路平交道「黃網狀線區」會被罰款，引起許多網友熱議。 圖／爆料公社

罰單 機車騎士

延伸閱讀

平交道事故多 他5年撞死3人 妻勸別再開了

違規闖平交道將錄影開罰 最高9萬元

平交道網狀線畫不清 民眾投訴停車重罰不合理

騎機車闖越平交道罰4萬5 想比照騎腳踏車罰屢敗訴

相關新聞

國道3號西湖路段大貨車起火 駕駛逃生送醫

一輛物流公司的大貨車今天凌晨4點多在國道3號苗栗縣西湖鄉北上路段發生火燒車，苗栗縣消防局據報趕往，將火勢撲滅，41歲陳姓...

恐怖幼兒園 雙手遭180°反折 5歲童骨折

高雄市大寮區某幼兒園傳出不當管教，五歲男童雙手疑遭陳姓園長反折一百八十度，再前後交叉折，導致孩子右手嚴重骨折，家長昨向高...

生日釀追撞事故！高市資深議員李喬如疑恍神 追撞2車

民進黨高雄市資深議員李喬如今天陪同黨籍市長參選人後，趕赴高雄市立殯儀館參加公祭，返途行經左營區明誠二路、光興街口時，疑未...

一張照片開罰45000元 理由騎士驚呼：常看到...剛知道會罰

交通規則要遵守否則會遭罰款，但是有部份的規則可能要多留意，否則很可能會漏掉，增加風險，有民眾日前行經一處平交道，停在「網狀線區」等火車通過，沒想到被檢舉開罰15000元，他才驚呼「剛知道這樣會罰」，引起許多網友熱議。

台東疑疲勞駕駛 轎車越過邊坡險衝入大海卡礁石上

台東省道台11線99.5公里處，今天凌晨4點40分發生一輛由北向南行駛轎車衝入海岸。整輛車卡在礁石上動彈不得，車上2名男...

屏東分局教官開賓士出入應召站 記一大過、調恆春分局

屏東縣警局督察科與屏東警分局23日持搜索票查緝以民宅為掩護色情應召站，當場發現「自己人」屏東分局二組一線三星技術教官盧姓...

師指揮學生罰學生 家長控霸凌

台中市一名國二女班導師被家長投訴，涉指揮五名班上體型高大男學生集體霸凌另名男同學，除輪流坐在身上，還抓腳以頭抵地擦地板、...

疑未注意車前！高雄市議員李喬如開車追撞釀傷

民進黨高雄市議員李喬如今天陪同黨籍市長參選人後，趕赴高雄市立殯儀館參加公祭，返途行經左營區明誠二路、光興街口時，疑未注意...

影／台中武陵農場對面山頭火燒山 延燒面積約2甲

台中市武陵農場對面的馬武佐野群山山頭今天下午4時許發生火燒山，消防局獲報立即派遣梨山分隊，出動人車前往搶救，但因火災地點...

屏東警破藏匿民宅應召站 破門後卻發現警是常客！

屏東警分局日前接獲民眾檢舉屏東市民族路上民宅經營應召站，23日持搜索票破門查緝，卻發現「自己人」盧姓警員（49歲），盧為...

200萬現鈔聘金放桌上展示 高帥警護鈔成為亮點

台中蔡姓市民今天帶200萬現金與聘禮，南下嘉義為兒子舉辦訂婚儀式，友人並連絡嘉義縣中埔派出所長黃明勝協助護鈔，當黃明勝站...

基隆年輕男警喬裝嫖客 鐵路街查獲私娼

基隆市2名年輕警員喬裝嫖客，到被稱為「鐵路街」的龍安街，查獲許姓女子涉嫌拉客，將她和兩名賣淫女子帶回偵詢後，依妨害風化罪...

熱門新聞

嬌弱女遭壯漢襲胸 胸罩被扯掉 當街春光外露

愛河屍袋塞啞鈴 凶嫌欲讓真相沉河底的算計...

逆轉！ 恐攻級酒駕釀1死2傷 高院認定「殺人」判12年半

頭份暖警打氣給希望度難關 違規女：你就是天下第一帥

國二男遭學生集體霸凌頭擦地、窗戶夾 竟是班導師指揮

愛河分屍案偵破！欠老遊民10萬 無業男涉殘忍凌虐痛下殺手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。