一張照片開罰45000元 理由騎士驚呼：常看到...剛知道會罰

騎士收到罰單後才知道，停在鐵路平交道「黃網狀線區」會被罰款，引起許多網友熱議。 圖／爆料公社 交通規則要確實遵守否則會遭罰款，但是有部份的規則要多留意，不然可能會漏掉，增加風險，日前有網友行經一處鐵路平交道，停在「黃網狀線區」等火車通過，沒想到被民眾檢舉開罰15000元，他才驚呼「剛知道這樣會罰」，引起許多網友熱議。

臉書「爆料公社」有民眾PO出自己罰單，日前騎機車行經高雄市忠孝路平交道時，等候火車通過臨時停車，卻停在了鐵路平交道前的「黃網狀線區」上，有見狀的民眾檢舉投訴，這一臨停，就要花上15000元的代價，他也驚呼「真的剛知道這樣會罰，可是常看到這樣...」，提醒大家要小心。

文章分享後也引起網友熱議「不要講出來，三千億很快就還完了！」、「重點是剛知道這樣會罰？真的是拜託不要騎車，駕照雞腿換的？」、「網狀格本來就要淨空」、「一口氣進帳45000」、「很多愛往網狀線前擠，遇到緊急狀況看往哪裡閃！往前擠快不了多少，只會增加風險。」、「沒有違規就沒有罰單」。

依「道路交通管理處罰條例」第54條規定，平交道範圍含黃色網狀線，在此超、迴、倒車或臨停、停車，都可開罰，停在網狀線罰款機車1萬5千元，汽車3萬4千元，大型車9萬元。若闖越平交道，機車罰6萬7500元，小型車7萬4500元，大型車9萬元。