台東疑疲勞駕駛 轎車越過邊坡險衝入大海卡礁石上

台東省道台11線99.5公里處，今天凌晨4點40分發生一輛由北向南行駛轎車衝入海岸。整輛車卡在礁石上動彈不得，車上2名男子受傷送醫，沒有生命危險。事故原因警方調查中。

警方表示，20歲陳姓駕駛，開車載胡姓男子於今天凌晨4點40分南下方向行經台11線99.5公里處時，疑疲勞駕駛，整輛車越過邊坡後，衝入海邊。警消及海巡據報，將人救出，均意識清楚，駕駛送花蓮慈濟醫院、乘客送台東醫院成功分院進行後續治療。