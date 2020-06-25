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台東疑疲勞駕駛 轎車越過邊坡險衝入大海卡礁石上
台東省道台11線99.5公里處，今天凌晨4點40分發生一輛由北向南行駛轎車衝入海岸。整輛車卡在礁石上動彈不得，車上2名男子受傷送醫，沒有生命危險。事故原因警方調查中。
警方表示，20歲陳姓駕駛，開車載胡姓男子於今天凌晨4點40分南下方向行經台11線99.5公里處時，疑疲勞駕駛，整輛車越過邊坡後，衝入海邊。警消及海巡據報，將人救出，均意識清楚，駕駛送花蓮慈濟醫院、乘客送台東醫院成功分院進行後續治療。
二、本案事故車輛疑似因夜間疲勞駕駛，操作不慎才衝出道路發生事故，詳細肇事原因本分局正在調查釐清當中。提醒駕駛朋友於夜間行駛時應遵守速限行駛與注意個人精神狀況，途中可至省道各遊憩區停車休息後再出發，避免疲勞駕駛或精神不濟降低專注力。
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